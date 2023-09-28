«Наша поддержка важна и фундаментальна». Алексей Талай встретился с детьми-инвалидами из Донбасса

Новости Беларуси. Некоторые из них остались сиротами, другие получили тяжелые травмы, излечить которые не сможет целая жизнь. Детей-инвалидов из Донбасса в эти дни принимает Беларусь. 28 сентября с ними встретился Алексей Талай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова поддержки для этих ребят важны как никогда. Звуки взрывов и выстрелов на их Родине не утихают с 2014-го. Паралимпиец неоднократно бывал в зоне конфликта на Донбассе. Его фонд продолжает оказывать поддержку местным жителям. Так, сегодня гуманитарную помощь доставили в Мариупольский родильный дом – единственный, который уцелел после боевых действий в регионе.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Наша поддержка важна и фундаментальна. Это проявление самых лучших и добрых намерений от братского народа. Когда люди там, на линии соприкосновения, там, где идет война, чувствуют это, просто знают, что в этом мире есть братские сердца, любящие тебя люди, то и переживать сложности намного легче. Они благодарны нам, они шлют нам свои молитвы. Нам и главе государства. За ту поддержку, за те проекты, которые реализуются сегодня по всей стране.

Благотворительный фонд Алексея Талая уже отправил на Донбасс десятки гуманитарных грузов. И помощь жителям этим не ограничивается. Так, сейчас в нашей стране на оздоровлении находятся почти 350 детей из зоны боевых действий.