В Гродно обсудили вопросы цифровой безопасности и электорального суверенитета

Вопросы цифровой безопасности и электорального суверенитета обсудили сегодня, 28 сентября, в Гродно на заседании Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мероприятие здесь проходит впервые. Главная цель встречи – изучить опыт государственного строительства и местного самоуправления.

Парламентарии готовы дать рекомендации по наблюдению за электронным голосованием. А также предложить местным органам профессионально налаживать диалог с сообществами. Рассмотрят и рекомендации по поддержке граждан в условиях пандемии. Все эти документы продиктованы временем. К слову, 2022 год был очень плодотворный для комиссии. Разработали целый ряд модельных законов, которые сейчас очень востребованы в национальных законодательствах.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В первую очередь это касается законопроектов, которые относятся к электоральным кампаниям. В них отражены вопросы, касающиеся противостоянию вмешательств в выборы в государствах членах-сообщества, касающиеся международного наблюдения. Мне приятно отметить, что часть этих документов, их содержание вошло в Избирательный кодекс Республики Беларусь, который был принят в этом году.

При моделировании законов специалисты опираются на имеющийся опыт. Кроме того, в заседании Межпарламентской ассамблеи принимают участие представители органов местного самоуправления, российских вузов, экспертное сообщество. Большая работа – результат коллективного труда.