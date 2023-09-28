В Гродно обсудили вопросы цифровой безопасности и электорального суверенитета
Вопросы цифровой безопасности и электорального суверенитета обсудили сегодня, 28 сентября, в Гродно на заседании Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мероприятие здесь проходит впервые. Главная цель встречи – изучить опыт государственного строительства и местного самоуправления.
Парламентарии готовы дать рекомендации по наблюдению за электронным голосованием. А также предложить местным органам профессионально налаживать диалог с сообществами. Рассмотрят и рекомендации по поддержке граждан в условиях пандемии. Все эти документы продиктованы временем. К слову, 2022 год был очень плодотворный для комиссии. Разработали целый ряд модельных законов, которые сейчас очень востребованы в национальных законодательствах.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В первую очередь это касается законопроектов, которые относятся к электоральным кампаниям. В них отражены вопросы, касающиеся противостоянию вмешательств в выборы в государствах членах-сообщества, касающиеся международного наблюдения. Мне приятно отметить, что часть этих документов, их содержание вошло в Избирательный кодекс Республики Беларусь, который был принят в этом году.
При моделировании законов специалисты опираются на имеющийся опыт. Кроме того, в заседании Межпарламентской ассамблеи принимают участие представители органов местного самоуправления, российских вузов, экспертное сообщество. Большая работа – результат коллективного труда.
Всеволод Беликов, председатель комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга по законодательству:
Все законопроекты, которые сегодня будут рассматриваться, носят некий упреждающий характер. На основе сегодняшних рисков и вызовов, которые существуют перед нашими государствами, обществами и в целом наших экономик, социальных процессов происходящих, мы делаем некий задел вперед.
Айдын Джафаров, заместитель генерального секретаря – полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджана в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ:
Многие вопросы связаны с развитием межгосударственных отношений, в ближайшие перспективы до конца этого года в Киргизии и Бишкеке будет выездное заседание Межпарламентской ассамблеи. У Беларуси две палаты, поэтому нам будет очень приятно видеть руководителей обеих палат.
Завтра, 29 сентября, у парламентариев не менее насыщенный день. В Слонимском районе они примут участие в круглом столе, который посвящен объявленному в СНГ Году русского языка как инструмента межнационального общения. Как правило, представители ассамблеи встречаются в штаб-квартире организации – Санкт-Петербургском Таврическом дворце. Но практика выездных заседаний достаточна популярна: она позволяет сблизить законодательства стран и устранить барьеры, которые мешают развитию сотрудничества.