«За оперативность и объективность». Программа «Минщина» удостоена диплома от МЧС за активное сотрудничество

Новости Беларуси. С начала 2022 года в Центральном регионе во время чрезвычайных происшествий спасены 128 человек, в том числе 23 ребенка. Минское областное управление МЧС подвело итоги работы на семинаре с участием представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время купального сезона спасатели проводят рейды, рассказывают отдыхающим о безопасном поведении на воде, раздают листовки. В профилактической работе активно участвуют и журналисты. В преддверии Дня пожарной службы, который отмечают 25 июля, руководство Минского областного МЧС наградило активные СМИ за тесное взаимодействие и эффективную работу. Диплом первой степени в номинации «За оперативность и объективность» получила и наша программа «Минщина». Коллеги вместе с сотрудниками МЧС освещали происшествия и масштабные учения, рассказывали о профилактических рейдах и спасенных людях.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:

Наша сухая иногда статистика, сухие требования и рекомендации, правильно донесенные из уст СМИ, правильно положенные на бумажном носителе, на интернет-площадке, они придают совершенно другую форму. Форму актуальную, а самое главное форму новую, интересную зрителю, обществу. И вот в этом контакте и получается, что все больше и больше населения охвачено вопросом безопасности жизнедеятельности.