За обращением Президента следила вся страна. Вот первые комментарии белорусов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 января во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За происходящим в Минске сегодня, без преувеличения, следила вся страна. Каждое слово, прозвучавшее во Дворце Республики, имело своего адресата. Так, в Витебске залы для просмотра Послания Президента были организованы прямо на рабочих местах.

Преподаватели, студенты и сотрудники Витебского государственного университета имени Машерова приняли участие в Послании онлайн. Около полусотни человек собрались в конференц-зале, чтобы из первых уст услышать озвученные главой государства вопросы и курс дальнейшей жизни всех белорусов. Многие тезисы Александра Лукашенко восприняты сквозь призму молодежи и обычного гражданина Беларуси.

Яна Кущина, студентка Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:

Для нас как для студентов это очень ответственное мероприятие. Мы сидим и внимательно слушаем, что происходит в нашей стране, то, что должно волновать наш народ, каждого человека, гражданина нашей страны.