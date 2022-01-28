За обращением Президента следила вся страна. Вот первые комментарии белорусов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 января во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 января во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим в Минске сегодня, без преувеличения, следила вся страна. Каждое слово, прозвучавшее во Дворце Республики, имело своего адресата. Так, в Витебске залы для просмотра Послания Президента были организованы прямо на рабочих местах.
Преподаватели, студенты и сотрудники Витебского государственного университета имени Машерова приняли участие в Послании онлайн. Около полусотни человек собрались в конференц-зале, чтобы из первых уст услышать озвученные главой государства вопросы и курс дальнейшей жизни всех белорусов. Многие тезисы Александра Лукашенко восприняты сквозь призму молодежи и обычного гражданина Беларуси.
Яна Кущина, студентка Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:
Для нас как для студентов это очень ответственное мероприятие. Мы сидим и внимательно слушаем, что происходит в нашей стране, то, что должно волновать наш народ, каждого человека, гражданина нашей страны.
Мирослава Бобрик, проректор Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:
Президент говорил о внешних угрозах очень проникновенно. И я думаю, что все почувствовали, насколько мир зыбок. Да, действительно, сегодня обстановка очень непростая. Очень непросто и внутри – это внутренние угрозы, коронавирус и санкции. Мы живем в очень непростой период, и сегодня каждый человек должен понимать, что только вместе мы сможем это преодолеть.
Витебский государственный университет имени Петра Машерова – ведущий университет по подготовке наставников. Здесь уделяют большое внимание патриотическому воспитанию, укореняют современные подходы в обучении студентов.
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