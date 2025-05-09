«Белавиа» внедряет мульмедийную систему с бесплатными фильмами и играми в самолёте

Национальный авиаперевозчик информирует о внедрении мультимедийной системы развлечений для пассажиров на воздушных судах во время полета.

«Белавиа» информирует, что услуга будет доступна на самолетах «Боинг-737-800». Пассажирам бесплатно будут доступны фильмы отечественного и зарубежного производства, сериалы, шоу, аудиокниги и игры. Авиаперевозчик только просит позаботиться о наличии наушников.

Для того, чтобы ей воспользоваться, пассажирам необходимо перевести свое устройство в режим полета и подключиться к сети Belavia с помощью WI-FI. Далее нужно отсканировать QR-код из инструкции (он находится в салоне самолета) или ввести в браузере belavia.boх.