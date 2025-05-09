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СТВ покажет военный парад к 80-летию Великой Победы в Минске в прямом эфире

09 мая 2025 13:59
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СТВ покажет военный парад к 80-летию Великой Победы в Минске в прямом эфире-0

Военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, начнется в белорусской столице в 20:30. ЗАО «Столичное телевидение» будет вести прямую трансляцию торжественного мероприятия в эфире СТВ и YouTube-канале.

В торжественном шествии пройдут порядка 4 000 человек, включая военнослужащих из России, Китая и стран СНГ. Механизированная колонна будет разделена на две части: ретротехника и современные боевые машины. Планируется зрелищная авиационная часть!

В параде примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Смотрите прямую трансляцию в эфире СТВ, на нашем сайте и YouTube-канале.

# День Победы # Александр Лукашенко

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