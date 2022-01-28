Громкая цитата Лукашенко тогда стала названием песни и попала на футболки. Самые яркие моменты Посланий разных лет

Новости Беларуси. Послание Президента народу и парламенту. Впервые оно состоялось в 1997 году. Тогда речь в основном шла об экономике. Средняя зарплата белоруса в то время была в пределах 50 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор о благосостоянии начинался с самого необходимого – продовольственной безопасности и строительства жилья.

Каждый год аналитики внимательно следили за речью Президента – считали, какие слова звучат чаще всего и уже читали между строк. В топ-10 слов, которые чаще всего использовал в своем выступлении белорусский лидер, на вершине рейтинга – «человек». Дальше в топе часто звучавшего – «страна», «предприятие», «год», «Беларусь», «мир», «вопрос», «государство», «экономика» и «время». Какие акценты из года в год расставлял Алексадр Лукашенко – в нашем следующем сюжете.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она – наша, она любимая. А любимую не отдают. Читайте здесь. Фраза, которой полтора года назад Александр Лукашенко завершил свое обращение к народу и парламенту, уже стала крылатой. И речь не только о том, что громкая цитата стала названием песни и попала на футболки. Это уже своего рода философия, а может, даже секрет белорусского успеха в борьбе с цветной революцией. С Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию глава государства обращается каждый год с 1997-го.

Александр Лукашенко:

Это наш путь, и мы по нему будем идти как государство, суверенное государство, помня о том, что у нас на этом клочке земли живут 10 миллионов человек. И наши внуки палітычнага убежища, як тут сказаць, патрабаваць не будуць. 2-3 найдется, которых где-то там приютят на Западе. А наши дети будут здесь жить, на этой земле. И моя задача, как и ваша, – сохранить эту землю для наших людей. По сути, это анализ развития нашего государства. Чего добились? Что имеем сейчас? И куда будем двигаться дальше? То есть каковы приоритеты на ближайшую перспективу в ключевых сферах: политической, экономической, социальной? Но как бы ни хотелось иначе, а мы напрямую зависим от того, что происходит в мире. ​Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом». Подробности тут.

Тезис о том, что белорусы не собираются ни с кем воевать, звучит из года в год. Благополучие народа, миролюбивая внешняя политика и национальная безопасность – три столпа уверенного курса нашей страны. Сильная, независимая и процветающая Беларусь никому не нужна кроме самих белорусов. А потому надеяться нужно только на себя. И сила наша в единстве. А ведь об этом наш Президент говорил не год и даже не пять лет назад.

Александр Лукашенко:

О единстве народов мы говорим часто, и это не ритуальные слова, еще древняя Библия учила: «Дом, разделившийся в себе, не устоит». Сегодня история демонстрирует нам трагическое подтверждение этой тысячелетней мудрости. Мы, белорусы, не хотим и не должны допустить раскола нашего общества. Наши независимость и молодая государственность раздражают, конечно же, многих. И если в нашем единстве появится трещина, обязательно найдутся желающие этим воспользоваться. Благодаря единству за последние 20 лет мы создали то, о чем веками мечтали наши предки, – построили первое в истории независимое белорусское государство.