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Выставка боевого оружия и световое шоу – праздничная локация ко Дню Победы развернулась на Кургане Славы

09 мая 2025 14:28
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Выставка боевого оружия, световое шоу и кинохроника. Главная праздничная локация Минской области развернулась на Кургане Славы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка боевого оружия и световое шоу – праздничная локация ко Дню Победы развернулась на Кургане Славы-2

По поручению главы государства в мемориальном комплексе проведена масштабная реконструкция. К юбилею Дня Победы один из главных символов народного подвига дополнен выставочными объектами. С самого утра у знакомого места многолюдно. По традиции от руководства центрального региона к Вечному огню легли цветы. Разделить радость праздника и почтить память павших пришли ветераны и те, кто восстанавливал Беларусь из руин.

Выставка боевого оружия и световое шоу – праздничная локация ко Дню Победы развернулась на Кургане Славы-4

Филипп Карлов, ветеран Великой Отечественной войны:
Май 45-го года был тоже день хороший. Я как раз уже служил в армии в Приморском крае. В этот день, как объявили, что Победа у нас, было столько слез. Но слезы были от радости, от счастья. А сегодня в душе радость. 80 лет прожили под чистым небом.

У Кургана Славы развернулась выставка экспонатов, привезенная со всех музеев Минской области. Здесь и партизанские землянки, и импровизированная типография. Можно было попробовать и хлеб, испеченный по рецептам военного времени. Вечером на Кургане Славы пройдет световое шоу «Мы светлой памятью едины». Мемориальный комплекс превратится в настоящий кинозал под звездным небом. На склоне обелиска будет представлена видеоинсталляция документальной хроники о войне. Она объединит компьютерную графику и яркие световые эффекты.

# День Победы

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