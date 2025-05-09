Выставка боевого оружия и световое шоу – праздничная локация ко Дню Победы развернулась на Кургане Славы

По поручению главы государства в мемориальном комплексе проведена масштабная реконструкция. К юбилею Дня Победы один из главных символов народного подвига дополнен выставочными объектами. С самого утра у знакомого места многолюдно. По традиции от руководства центрального региона к Вечному огню легли цветы. Разделить радость праздника и почтить память павших пришли ветераны и те, кто восстанавливал Беларусь из руин.

Филипп Карлов, ветеран Великой Отечественной войны:

Май 45-го года был тоже день хороший. Я как раз уже служил в армии в Приморском крае. В этот день, как объявили, что Победа у нас, было столько слез. Но слезы были от радости, от счастья. А сегодня в душе радость. 80 лет прожили под чистым небом.

У Кургана Славы развернулась выставка экспонатов, привезенная со всех музеев Минской области. Здесь и партизанские землянки, и импровизированная типография. Можно было попробовать и хлеб, испеченный по рецептам военного времени. Вечером на Кургане Славы пройдет световое шоу «Мы светлой памятью едины». Мемориальный комплекс превратится в настоящий кинозал под звездным небом. На склоне обелиска будет представлена видеоинсталляция документальной хроники о войне. Она объединит компьютерную графику и яркие световые эффекты.