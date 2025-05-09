Более 70 тысяч человек приняли участие 9 Мая в торжествах в Брестской крепости

Более 70 тысяч человек приняли участие 9 Мая в торжествах в Брестской крепости-герое. Две важные юбилейные даты для цитадели – 80 лет Победе и 60 лет почетному званию «Крепость-герой». В Брест прибыли 20 иностранных делегаций, в том числе представители из городов-героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1941-м над Брестской крепостью во время штурма рвались 66 снарядов в секунду. Но защитники легендарной цитадели выстояли. Непокоренные – вместо считаных часов на взятие крепости, которые отводили фашисты, целый месяц беспрецедентной обороны. Первые искры Победы, из которых разгорелось победное пламя 1945-го. Красная россыпь цветов – к местам самых кровопролитных боев. Среди главных гостей – ветераны и участники Великой Отечественной войны, которые стоя приветствовали 7500 участников шествия «Беларусь помнит».

Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:

Это самый счастливый день в моей жизни. Всегда бываю в крепости, ни разу не пропускал. Был руководителем, колонну водили вместе со всем коллективом, в котором я работал руководителем.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Мой отец с 43-го по 44-й год находился в Минской области в партизанских отрядах. Когда наша Синеокая, Республика Беларусь, была освобождена, они вступили в ряды Советской армии. Освобождал Калининград, Кенигсберг на то время, получил там ранения, быстро встал в строй. Сотни алых гвоздик легли к Вечному огню в Брестской крепости. Многие ехали из дальних городов, чтобы встретить праздник в цитадели.

Чувство гордости и непередаваемые эмоции. Я в Бресте четвертый год и очень этим горжусь. И горжусь тем, что сегодня получилось на 80-ю годовщину быть здесь. Невозможно сдержать слез. Это память наша. Спасибо нашим прадедам и бабушкам за Победу и за мирное небо, что мы живем сейчас в спокойное, мирное время.