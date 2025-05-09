Более 70 тысяч человек приняли участие 9 Мая в торжествах в Брестской крепости
Более 70 тысяч человек приняли участие 9 Мая в торжествах в Брестской крепости-герое. Две важные юбилейные даты для цитадели – 80 лет Победе и 60 лет почетному званию «Крепость-герой». В Брест прибыли 20 иностранных делегаций, в том числе представители из городов-героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 1941-м над Брестской крепостью во время штурма рвались 66 снарядов в секунду. Но защитники легендарной цитадели выстояли. Непокоренные – вместо считаных часов на взятие крепости, которые отводили фашисты, целый месяц беспрецедентной обороны. Первые искры Победы, из которых разгорелось победное пламя 1945-го. Красная россыпь цветов – к местам самых кровопролитных боев.
Среди главных гостей – ветераны и участники Великой Отечественной войны, которые стоя приветствовали 7500 участников шествия «Беларусь помнит».
Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Это самый счастливый день в моей жизни. Всегда бываю в крепости, ни разу не пропускал. Был руководителем, колонну водили вместе со всем коллективом, в котором я работал руководителем.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Мой отец с 43-го по 44-й год находился в Минской области в партизанских отрядах. Когда наша Синеокая, Республика Беларусь, была освобождена, они вступили в ряды Советской армии. Освобождал Калининград, Кенигсберг на то время, получил там ранения, быстро встал в строй.
Сотни алых гвоздик легли к Вечному огню в Брестской крепости. Многие ехали из дальних городов, чтобы встретить праздник в цитадели.
Чувство гордости и непередаваемые эмоции. Я в Бресте четвертый год и очень этим горжусь. И горжусь тем, что сегодня получилось на 80-ю годовщину быть здесь. Невозможно сдержать слез. Это память наша. Спасибо нашим прадедам и бабушкам за Победу и за мирное небо, что мы живем сейчас в спокойное, мирное время.
Мой дедушка Плахов Александр Федорович родился в Орле и в составе 2-го Белорусского фронта освобождал Беларусь. Видели зверство фашистов над местными жителями. Здесь собралось большое количество жителей Беларуси, россиян, мы все вместе, Победа для нас не пустое слово, мы действительно помним об этом.
Уже в 21:30 жителей и гостей Бреста ждут на большой праздничный концерт в самом сердце Брестской крепости.