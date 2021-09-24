«Предпосылки для развития новой отрасли». В Беларуси запустили конкурс стартапов в области электроники

Новости Беларуси. Деньги в обмен на идеи. В Беларуси объявлен конкурс стартапов в области электронной техники под названием «Инновационный мир технологий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель конкурса – найти новые нетривиальные решения, которые помогут создать новые точки роста для отечественной электроники. Победителей конкурса определят в двух номинациях: «Лучший прототип» и «Лучшая техническая идея».

Участников ждут денежные премии до семи тысяч рублей. Финал конкурса проведут в декабре.

Татьяна Шабловская, директор филиала технопарка:

Для того чтобы принять участие в конкурсе, достаточно быть инновационным предприятием либо индивидуальным предпринимателем, либо просто студентом вуза, у которого есть какие-то инновационные разработки в сфере электроники.

Сергей Зайцев, главный инженер предприятия:

Появление таких идей позволит нам создать устройства, технологии, создать какие-то предпосылки для развития новой отрасли вообще, не только в измерениях, но и в человеческой жизни.