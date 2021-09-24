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«Предпосылки для развития новой отрасли». В Беларуси запустили конкурс стартапов в области электроники

24 сентября 2021 07:24
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Новости Беларуси. Деньги в обмен на идеи. В Беларуси объявлен конкурс стартапов в области электронной техники под названием «Инновационный мир технологий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Предпосылки для развития новой отрасли». В Беларуси запустили конкурс стартапов в области электроники-1

Цель конкурса – найти новые нетривиальные решения, которые помогут создать новые точки роста для отечественной электроники. Победителей конкурса определят в двух номинациях: «Лучший прототип» и «Лучшая техническая идея».   

«Предпосылки для развития новой отрасли». В Беларуси запустили конкурс стартапов в области электроники-4

Участников ждут денежные премии до семи тысяч рублей. Финал конкурса проведут в декабре.   

«Предпосылки для развития новой отрасли». В Беларуси запустили конкурс стартапов в области электроники-7

Татьяна Шабловская, директор филиала технопарка:
Для того чтобы принять участие в конкурсе, достаточно быть инновационным предприятием либо индивидуальным предпринимателем, либо просто студентом вуза, у которого есть какие-то инновационные разработки в сфере электроники.   

«Предпосылки для развития новой отрасли». В Беларуси запустили конкурс стартапов в области электроники-10

Сергей Зайцев, главный инженер предприятия:
Появление таких идей позволит нам создать устройства, технологии, создать какие-то предпосылки для развития новой отрасли вообще, не только в измерениях, но и в человеческой жизни. 

«Предпосылки для развития новой отрасли». В Беларуси запустили конкурс стартапов в области электроники-13

Идеи, которые пройдут отбор, уже в скором времени могут быть реализованны: организаторы помогут участникам запустить проекты и выпустить на рынок их первые продукты.  

# It-технологии # общество # Татьяна Шабловская # Сергей Зайцев # Фотофакт

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