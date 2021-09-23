Петришенко: показатель младенческой смертности в Беларуси ниже, чем в США и Дании

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Есть определенные положительные результаты реализации национального плана. В первую очередь, у нас самый низкий показатель младенческой смертности среди стран СНГ. Более того, мы опережаем по этому показателю и США, и Данию, и ряд других стран. У нас очень активно развивается такой формат дошкольного воспитания детей – предоставление мест в детских дошкольных учреждениях. И охват наших детей, если в 2015 году от года до шести лет был порядка 75 %, то этот показатель на 2020 год стал 82,2 %. То есть это серьезно.