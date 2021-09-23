Петришенко: показатель младенческой смертности в Беларуси ниже, чем в США и Дании

Новости Беларуси. В Беларуси среди стран СНГ самый низкий показатель младенческой смертности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси среди стран СНГ самый низкий показатель младенческой смертности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 23 сентября заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, где подвели итоги реализации Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2016-2021 годы.
На повестке дня и суицидно-опасное поведение. Оградить детей от насилия и деструктивного влияния соцсетей – задача первоочередной значимости.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Есть определенные положительные результаты реализации национального плана. В первую очередь, у нас самый низкий показатель младенческой смертности среди стран СНГ. Более того, мы опережаем по этому показателю и США, и Данию, и ряд других стран. У нас очень активно развивается такой формат дошкольного воспитания детей – предоставление мест в детских дошкольных учреждениях. И охват наших детей, если в 2015 году от года до шести лет был порядка 75 %, то этот показатель на 2020 год стал 82,2 %. То есть это серьезно.
В поле зрения и вопрос комфортного проживания детей, которые остались без попечения родителей.
Только за 2020 год построили 15 домов семейного типа. 136 детей обрели свой дом.