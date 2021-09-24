Они организовывают национальные премии и внедряют передовые технологии в нашу жизнь. Мининформу – 20 лет

Новости Беларуси. Их работа обычно за кадром, но 24 сентября тот редкий случай, когда новостью стали они сами. Министерство информации Беларуси отмечает свой 20-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно столько сотрудники ведомства работают над развитием белорусского информационного пространства и внедрением самых передовых технологий, существенно меняющих нашу жизнь. Сотни журналов и газет, общенациональных телеканалов и FM-радиостанций. За последние годы цифровое вещание пришло почти в каждый дом и отдаленные села.