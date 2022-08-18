«Ходит по 7-8 детей в группу». Депутат рассказал, почему не везде строят детские сады

Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Мы понимаем, что, когда человек въезжает в новую квартиру, сразу встают другие вопросы: садик, школа. И всем хочется, чтобы все это было рядом. В большом городе эта проблема еще не решена, остаются еще микрорайоны, где сады и школы переполнены. Где у нас остаются такие нюансы?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это, наверное, самый болезненный вопрос. И с этим вопросом депутаты идут в исполнительную власть. В инвестиционной программе городской как раз предусматриваются эти объекты строительства (сады, школы). Мы прекрасно понимаем, что в каждом дворе мы по садику не построим. В каждом дворе мы не построим по школе. Это колоссальные деньги. У нас есть такой микрорайон Серебрянка, который в советские времена активно застраивался. И сегодня туда ходит по 7-8 детей в группу. Поэтому урбанизация дает о себе знать. Но, поверьте, сегодня те объекты строительства, которые вводятся в столице (современные детские сады, современные школы с бассейнами), это сняло 80-90 % проблем, которые были 5-10 лет назад. Говорить о том, что сегодня в столице есть проблемы… Да, они есть. Но они решаются городом путем строительства детских дошкольных, школьных учреждений образования. И Ирина Александровна может озвучить какие-то цифры в части реализации этих проектов.

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Сегодня в стадии проектирования у нас находится 27 объектов. В текущем году в инвестиционную программу включены объекты образования. Это как школы, так и детские дошкольные учреждения. Из них в стадии строительства находятся шесть объектов. В текущем году мы строим детский сад в микрорайоне Сокол, как Андрей Александрович уже говорил. Вся структура обеспечивается. Один детский сад строим в квартале «Минск-Мир». Реконструируется детский сад по улице Буденного, который будет введен в эксплуатацию в текущем году. Начато строительство детского сада в границах улиц Семашко, Дзержинского. Также это густонаселенные кварталы, которые требуют там строительства этих детских дошкольных учреждений. Все это распределяется среди всех районов города. Совместно с комитетом по образованию ежегодно рассматриваются эти вопросы, где у нас наиболее остро стоит вопрос по обеспечению, где мы многодетным строим жилье. Мы понимаем, что там дети нуждаются в дошкольных учреждениях и школах. Илона Волынец:

Вот Андрей Александрович приводил в пример Серебрянку, что сначала там нужны были эти детские сады, школы. А не получим ли мы эту проблему спустя годы в той же Каменной горке, когда сейчас там говорят, что там не хватает этих дошкольных учреждений, а потом выяснится, что туда и некого водить?