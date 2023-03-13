«За ним наблюдаешь с горящими глазами». Юрий Караев пообщался со школьниками Гродненской области

Новости Беларуси. Найти общий язык с молодежью и ответить на самый «Классный вопрос». Помощник Президента – инспектор по Гродненской области в рамках интерактивного проекта встретился со старшеклассниками Гродненской городской гимназии, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев ответил на самые разные вопросы: от простых и даже личных до каверзных и политических. Гимназистов интересовало, какой был любимый предмет в школе у их гостя, какую музыку он слушает, как относится к внешней политике соседей и в чем, по его мнению, заключается патриотизм. В таком неформальном общении как раз и кроется суть проекта «Классный вопрос»: школьники получают возможность услышать мнения приглашенных известных личностей, которые уже чего-то добились в жизни и внесли вклад в развитие государства.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Очень люблю заниматься военно-патриотическим воспитанием и подумал, что им будет интересно. Я видел по лицам некоторых, что мое предложение посетить тир «Динамо» и поупражняться в стрельбе из пневматики и из мелкокалиберного оружия было встречено с таким одобрением и удовольствием.

Руслан Гончарук, учащийся Гродненской городской гимназии:

Он человек, который может рассказать многое, причем так интересно, что за ним наблюдаешь с горящими глазами. Он так описывает, что ты невольно становишься как бы участником этих событий. Это не просто возможность именно спросить о чем-то, а можно попросить какой-то рекомендации, узнать, как не нужно поступать. Все же у человека есть огромный опыт.