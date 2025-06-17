В Беларуси изменятся правила выполнения операций через платёжные приложения – узнали о новациях

Когда желание клиента – закон. С 19 июня в Беларуси изменятся правила выполнения операций через платежные приложения и другие финансовые инструменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новациях рассказали в Нацбанке.

Так, например, определили порядок взаимодействия граждан и юридических лиц с банками в случаях, когда электронный платеж был проведен несанкционированно. Поступало много запросов от клиентов, которые не знали, куда им обращаться. Норму конкретизировали и прописали, что в такой ситуации гражданам следует связываться с эмитентом платежного инструмента. Теперь для решения таких вопросов белорусам не придется обращаться к разным поставщикам услуг.

Ольга Антонович, начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси: В частности, если вы пользуетесь интернет-банкингом, а это платежное программное приложение, и если вам кажется, что какая-то операция вызывает подозрения, вы должны обратиться в тот банк, чей интернет-банкинг вы скачали и установили, допустим, у себя на компьютере. Также уточняется, какая информация должна представляться клиенту при осуществлении платежной операции с использованием платежного инструмента. Это может быть чек на бумажном носителе, если есть возможность его распечатать. Это может быть чек в электронном виде. Или это может быть сообщение об авторизации, которое может прийти клиенту на его номер телефона.

Другое нововведение касается предоставления подтверждения о проведении операции через платежные приложения. Пользователь будет получать чек в бумажном или электронном варианте, а в случае необходимости, клиент сможет обратиться в свой банк, чтобы получить информацию по платежной операции.

Также пользователей теперь будут предупреждать о переходе из интернет- или мобильного банкинга на сторонние сайты для совершения покупок. Это сделано для того, чтобы люди понимали, что они будут пользоваться услугой партнера банка, а не самого финансового учреждения. Все эти новации помогут сделать процесс еще более прозрачным и удобным, а также защитить права потребителей.