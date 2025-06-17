Do Rzeczy подвергает критике избранного польского президента Кароля Навроцкого за его противоречивые взгляды на Россию и Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«Радикально антироссийская риторика избранного президента противоречит вполне разумному постулату о том, что Киев не следует принимать в НАТО», – говорится в публикации.

Как отмечает издание, его антироссийская риторика не совпадает с его позицией о нежелательности вступления Украины в НАТО.

По ее мнению, такая политика превращает Польшу в инструмент агрессивных действий.