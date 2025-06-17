Около 20 человек погибли при сильных ливнях в Индии

Около 20 человек погибли при проливных дождях, которые несколько дней заливают запад Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там местами за сутки выпало до 100 миллиметров осадков.

Больше всего от стихии пострадал крупнейший мегаполис – Мумбаи. Там из-за ушедших под воду улиц остановился общественный транспорт, в том числе и метро, прекращено движение поездов. Еще в двух городах возникли перебои с электричеством. Там перестали работать многие магазины. Власти ввели в трех районах высший, красный уровень опасности. По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки ливни только усилятся.