За неделю в Минске зафиксировано более 140 гололёдных травм

Новости Беларуси. В Минске отмечается всплеск гололедных травм. За эту неделю зафиксировано 140 обращений к медикам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди пострадавших почти 30 детей. Больше всего происшествий в Центральном и Ленинском районах. Почти двум десяткам человек потребовалась госпитализация. Среди них есть и несовершеннолетние. Как правило, травмы получают поскользнувшись на дворовых территориях, в проездах и внутриквартальных проходах. Местами падения становятся и остановочные пункты общественного транспорта.

Александр Ашмарин, врач-травматолог 1-й центральной районной клинической поликлиники:

Элементарные меры безопасности, меры предосторожности могут позволить гораздо сократить количество таких травм. Во-первых, нужно избегать потенциально опасных мест или же проявлять особую осторожность в этих потенциально опасных местах. Передвигаться при гололеде нужно медленно, короткими шагами. Обувь должна соответствовать сезону, иметь ребристую подошву.