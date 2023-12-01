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За неделю в Минске зафиксировано более 140 гололёдных травм

01 декабря 2023 15:18
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Новости Беларуси. В Минске отмечается всплеск гололедных травм. За эту неделю зафиксировано 140 обращений к медикам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За неделю в Минске зафиксировано более 140 гололёдных травм-1

Среди пострадавших почти 30 детей. Больше всего происшествий в Центральном и Ленинском районах. Почти двум десяткам человек потребовалась госпитализация. Среди них есть и несовершеннолетние. Как правило, травмы получают поскользнувшись на дворовых территориях, в проездах и внутриквартальных проходах. Местами падения становятся и остановочные пункты общественного транспорта.

За неделю в Минске зафиксировано более 140 гололёдных травм-4

Александр Ашмарин, врач-травматолог 1-й центральной районной клинической поликлиники:
Элементарные меры безопасности, меры предосторожности могут позволить гораздо сократить количество таких травм. Во-первых, нужно избегать потенциально опасных мест или же проявлять особую осторожность в этих потенциально опасных местах. Передвигаться при гололеде нужно медленно, короткими шагами. Обувь должна соответствовать сезону, иметь ребристую подошву.

За неделю в Минске зафиксировано более 140 гололёдных травм-7

Также специалисты напоминают о мерах предосторожности при катании на тюбингах. Надувные сани могут разгоняться до 100 км/час. Управлять ими на скользкой поверхности невозможно. Поэтому для избежания травм настоятельно рекомендуют спускаться с горки только в специально оборудованных местах, дети должны это делать под присмотром взрослых.

# Правила безопасности # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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