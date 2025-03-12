Детям сотрудников МАЗ торжественно вручили Конституцию

«Мы – граждане Беларуси!» К всебелорусской акции присоединяются крупные промышленные предприятия. Так, на Минский автомобильный завод пригласили детей сотрудников предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для ребят провели экскурсию и рассказали про историю МАЗа, которая насчитывает свыше 80 лет. Также состоялась квиз-игра на знание законов нашей страны. За правильные ответы школьники получили приятные подарки. Также в торжественной обстановке юным белорусам вручили Конституцию.

Полина Хромченко, учащаяся гимназии № 24: Такие мероприятия нужны для того, чтобы наша молодежь знала Конституцию. Для меня это, конечно, очень почетно, получать Конституцию, особенно на заводе МАЗ.

Виктория Спичакова, первый секретарь Заводского районного комитета БРСМ:

Ребятам очень приятно. Для них это событие, я думаю, запомнится на всю оставшуюся жизнь.

Диалоговые площадки, вручения паспортов и иные инициативы объединяют молодежь в канун Дня Конституции. Всебелорусский патриотический марафон «Мы – граждане Беларуси!» проходит в нашей стране уже более 20 лет подряд.