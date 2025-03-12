Благоустройство города, вопросы ЖКХ и работа с молодёжью – в Минске прошёл единый день депутата

Благоустройство города, решение коммунальных вопросов и работа с молодежью. В Минске прошел единый день депутата. Председатель Мингорсовета Артем Цуран провел прием граждан в администрации Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тематика обращений самая разная. По-прежнему в топе остаются темы коммунального хозяйства. Жителей города волнует состояние подъездов и придомовых территорий. Также у минчан возникли вопросы к организации работы обслуживающих домофоны компаний. Граждане попросили поднять эту проблему на городской уровень. Пришли на встречу и представители молодежи. Речь шла об общественной жизни города. Юноши и девушки решили из первых уст узнать о работе Молодежного совета при Мингорсовете.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Инициативы поступают. Как правило, человек уже подготовил такой материал. Он знает более конкретно о той либо территории, где проживает, либо месте, где эта инициатива планируется в последующем как-то реализоваться. Поэтому более обстоятельно нужно время. Люди понимают, что в прием такой возможности может и не быть.

В Минске единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Обратиться можно в любую районную администрацию – вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.