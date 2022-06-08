За нарушение могут даже выселить. Какие права и обязанности есть у членов садового товарищества?

Июнь на календаре – долгожданный сезон отпусков начался, пора проводить теплые деньки наедине с природой. Аграрные заботы, шашлыки, ароматные цветники. И хоть душа требует отдыха, не спешите с головой погружаться в деревенскую романтику. Если вы член садоводческого товарищества, значит, должны принимать активное участие в его деятельности.

Снежана Головенчик, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Высшим органом управления садового товарищества является общее собрание. Руководителем садового товарищества является председатель правления. Срок его полномочий – три года. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью садоводческого товарищества осуществляет ревизионная комиссия. Согласно статистике, в Беларуси существует около пяти тысяч садоводческих товариществ – целый мир, в котором люди живут по своим правилам и законам.

Снежана Головенчик:

У членов садового товарищества есть как права, так и обязанности. Они в праве избирать, быть избранными в органы управления садового товарищества, принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на общем собрании, принимать участие в вынесении решений на таких общих собраниях. В случае невыполнения членом товарищества обязанностей ему выносят специальное предупреждение, где указывается срок для устранения выявленных нарушений.