За нарушение могут даже выселить. Какие права и обязанности есть у членов садового товарищества?
Июнь на календаре – долгожданный сезон отпусков начался, пора проводить теплые деньки наедине с природой. Аграрные заботы, шашлыки, ароматные цветники. И хоть душа требует отдыха, не спешите с головой погружаться в деревенскую романтику. Если вы член садоводческого товарищества, значит, должны принимать активное участие в его деятельности.
Снежана Головенчик, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Высшим органом управления садового товарищества является общее собрание. Руководителем садового товарищества является председатель правления. Срок его полномочий – три года. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью садоводческого товарищества осуществляет ревизионная комиссия.
Согласно статистике, в Беларуси существует около пяти тысяч садоводческих товариществ – целый мир, в котором люди живут по своим правилам и законам.
Снежана Головенчик:
У членов садового товарищества есть как права, так и обязанности. Они в праве избирать, быть избранными в органы управления садового товарищества, принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на общем собрании, принимать участие в вынесении решений на таких общих собраниях.
В случае невыполнения членом товарищества обязанностей ему выносят специальное предупреждение, где указывается срок для устранения выявленных нарушений.
Снежана Головенчик:
Если член садового товарищества не устранит данное нарушение в установленный срок и это будет продолжаться неоднократно, два и более раза в течение шести месяцев, а также если член товарищества в течение шести месяцев подряд не будет вносить взносы, он может быть исключен из членов садового товарищества по решению общего собрания.
Правовой беспредел и даже финансовое мошенничество. Если же на стороне «зла» оказались члены правления, юристы советуют не пускать ситуацию на самотек, а добиваться отставки нерадивого руководства.