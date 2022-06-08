«У него не самая счастливая зрелость». Режиссёр Александр Свищенков представил кинокартину «Сын за отца»

Сын за отца отвечает. Недавно в одном из частных столичных кинотеатров состоялся закрытый показ. Белорусский режиссер-документалист Александр Свищенков представил на суд зрителей историю, которой посвятил более пяти лет. Первую работу режиссера «Моя Германия», в которой главную роль исполняет сам герой, в 2018 году показали в национальном конкурсе минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Ее продолжением стала еще более личная и глубокая драма «Сын за отца». Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Свищенков, режиссер документального кино, психолог:

Меня просто увлекла эта история, история сына, который ищет любовь отца, который хочет быть хорошим для него и никак не может. Что он только ни делает, чтобы папа его заметил, принял и сказал, что ты хороший сын, что бы там ни было.

Эльза Рингхофен, сценарист, писатель:

Я увидела этого мальчика, состарившегося уже практически, но все еще мальчика. Мы все в какой-то степени внутри дети, которые чего-то ждут, чего-то хотят, стремятся к пресловутому родительскому одобрению.

Правда, далеко не всегда можно сказать «спасибо» и «прости». Тому мальчику самому уже за 70, а отец и вовсе давно на небесах. Между двумя близкими людьми пролегли не только события Второй мировой и время, но и семейная тайна, которая раскрылась много лет спустя благодаря силе воли и упорству сына репатриированного немца. Эльза Рингхофен:

Меня восхищала просто потрясающая настойчивость. Не многие готовы пройти через всю эту бюрократию, найти все, тем более уже столько лет прошло. Это сложно реально. Проблема с поездками – это финансовый момент. Человек просто не сдавался. Впечатляет.

Быть сыном врага непросто, не единожды подчеркивает Андрей Шиманский. Ему многое пришлось пережить в детстве, досталось и в юношеские годы, а в зрелые не дало в полной мере реализоваться. Эльза Рингхофен:

Вот такой итог. У него не самая счастливая зрелость, потому что с женой расстался, с детьми – не без шероховатостей отношения. И вот он один в своей квартире живет. По сути, родные есть, но их нет. Потому что эта тема пролегала через всю его жизнь. Александр Свищенков:

Герой близок мне. Я даже смотрел этот фильм и думал: боже мой, уже прошло время, я как-то приблизился к его возрасту. Мне кажется, может быть, это я на экране в таком возрасте. Это время такое. Мы приходим, живем свою жизнь, уходим. А что же мы должны сделать тут? Как найти это? Поэтому, конечно, это упорство – поиск смысла жизни, поиск своего предназначения, понимания себя, к чему я здесь живу.

Громкие аплодисменты и долгие обсуждения после. Беседа оказалась не менее острой, чем сам фильм. В чем справедливость? Почему люди зачастую проживают не свою жизнь? И можно ли помочь герою преодолеть одиночество? Такими вопросами задавались зрители вместе с искренним восхищением блестящей режиссерской и операторской работой, атмосферностью фильма и талантом создателей погружать в чужую жизнь без возможности ретироваться и реабилитироваться.

Александр Свищенков:

С героем я знаком уже десять лет. Ровно десять лет как мы познакомились в театральной студии «Театральный квадрат» в Минске, когда делали спектакль о судьбе этнических немцев под названием Mensch. Участвовали в «Театральном куфаре» и получили даже гран-при в 2013 году. Студия интересная, мне хотелось с ним поработать дальше, поскольку я учился на режиссера тогда и получил диплом. Искал серьезный проект, которым можно было бы полноценно заняться самому, без поддержки. Это дало определенную свободу в съемках, в монтаже – во всем. Никто не диктовал условия, поэтому все, что чувствовал, то и выразил на экране. К слову, театральные подмостки помогли встреться не только автору истории и режиссеру. Талантливое трио дополнила писатель и сценарист Эльза Рингхофен. Она тоже была участницей того «куфароносного» спектакля Mensch Анны Сулимы. Эльза Рингхофен:

Как писатель, как сценарист я подключилась к работе над литературной частью, чтобы оформить это все в кинематографический продукт. Чтобы он был концентрированным, насыщенным и давал зрителю полное представление о внутреннем мире героя – это для меня было первостепенным. Именно внутренний мир героя показать, проникнуть в эту душу, судьбу. Этот фильм больше напоминает слоеный пирог. С виду заманчиво вкусно, но чем больше вникаешь, тем больше смыслов открывается.

Эльза Рингхофен:

Эта тема знакома многим людям. Это тема внутреннего одиночества для меня в первую очередь. Здесь много пластов, если внимательно смотреть фильм. Здесь и семейная драма – семейная тайна, как она разрушает исподволь детско-родительские отношения. Есть момент общественный, потому что те события, которые происходили во время Второй мировой войны, после нее, те взаимоотношения и отношения к людям, к определенным национальностям сформировали этот конфликт. Это отразилось на ребенке. Это травма. Сложно маленькому ребенку проносить это через свою жизнь и взрослеть в обществе, которое с его национальной идентичностью не принимает. Конечно же, самое глубинное – это психология застревания в прошлом. Жить не своей жизнью – это страшно.

Александр Свищенков:

Мне хотелось больше узнать о том, как устроена семья. Какие связи между ее членами, как мне самому построить семью, я все еще холост, а годы идут. Хотелось все-таки разобраться, что в моей родительской семье не так было, потому что все было очень хорошо изначально, но потом родители расстались, и моя жизнь стала похожа на жизнь моего героя – одинокая жизнь в поиске себя и своего предназначения. Мне было интересно проследить за ним и в его жизни тоже, как он обустраивает свою жизнь уже после развода, после выхода на пенсию. Жизнь его кипит и бурлит. Сегодня Александр Свищенков не только режиссер, но и психолог. Поэтому в числе зрителей были его коллеги. Вердикт главному герою вынесли незамедлительно. Александр Свищенков:

Слияние, зависимое отношение. Скажем, некая ригидность психики. Только вот что со всем этим делать?

Анна Старкова, психолог:

Очень важна осторожность, потому что в этом возрасте очень важно не выбить опору, на которой строилась вся его жизнь.

Владимир Терпан, психолог:

Пришел бы он на лет 40 раньше, мы бы смогли с ним что-то сделать. В таком возрасте уже поздно что-то кардинально менять, потому что это уже опасно. Так как у человека за 70 лет выработались определенные паттерны поведения, картина мира. Ее выбивать из-под ног будет крайне опасно для самого человека. В таком возрасте, если бы он ко мне пришел, мы бы работали больше на поддержку. То есть на то, чтобы его жизнь приносила больше удовольствия. Эльза Рингхофен:

Помочь можно только в одном случае – если человек сам этого хочет. Я общалась с ним, может быть, психологи верно сказали, что в определенном возрасте ригидность психики не позволит выйти на какое-то другое понимание. Но до конца лично я не верю, что невозможно. Возможно, но нужно очень сильное желание. Сможет ли главный герой разрешить внутренний конфликт, а главное – встретиться с сестрой и попасть на этническую родину? Пусть это останется интригой. Увидеть документальное кино «Сын за отца» в открытом доступе можно на YouTube-канале режиссера. Владимир Терпан:

Фильм сильный, очень пропитан болью, личной историей. Я могу сказать, что здесь очень большая смелость в том, чтобы эту историю рассказать и осветить.

Эльза Рингхофен:

Мне очень близко и импонируют глаза, крупные кадры, лицо героя. Тематические моменты: портрет, детали интерьера, природа говорящая мне очень понравилась. Она не напрямую иллюстрирует то, что я писала, что закладывала в этот текст. Создает атмосферу и, соединяясь с текстом, эффект какой-то жизни, реальной жизни этого человека.