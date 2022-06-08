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В Совмине 8 июня встречают гостей из Мурманска. Какая цель переговоров?

08 июня 2022 07:42
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Новости Беларуси. Беларусь демонстрирует передовое настроение в развитии инноваций, техники и IT-сферы. В эти дни они представлены сразу на двух крупнейших выставочных площадках – ТИБО и «Белагро». Масштаб участников и география стран впечатляет и демонстрирует интерес к отечественным разработкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совмине 8 июня встречают гостей из Мурманска. Какая цель переговоров?-1

Всего в эти дни в Беларуси находится порядка 35 иностранных делегаций. И программа их пребывания в нашей стране не ограничивается только агрофорумом, где принимают участие 425 компаний из разных стран. Отдельными блоками представлены предприятия десятков областей России. На ТИБО, в том числе, собрались представители Евразийской экономической комиссии, государств – членов ЕАЭС и СНГ. Гости уже провели ряд переговоров с белорусской стороной. А это значит, что взаимовыгодный портфель обещает значительно пополниться. В Совмине 8 июня, например, встречают гостей из Мурманска. И нацеленность у всех обоюдная – экономическая стабильность и укрепление торговых отношений.

В Совмине 8 июня встречают гостей из Мурманска. Какая цель переговоров?-4

Сегодня «Белагро» станет площадкой для республиканского конкурса «Лучшая племенная корова молочной породы». Это традиционный конкурс. Он ежегодно становится одним из самых ярких и запоминающихся событий выставки. Организаторы обещают, что интересно будет не только специалистам.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Фотофакт

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