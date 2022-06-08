В Могилёвском зоосаде появились животные, которые умеют делать сальто. И вот о ком идёт речь

Новости Беларуси. Лето – время интересных встреч и путешествий. Для тех, кто только строит свои планы и маршруты на жаркий сезон, предлагаем отметить точку на карте – Могилевский зоосад. 120 гектаров земли – это почти белорусское сафари, где можно увидеть диких зверей в естественных условиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Коллекция Могилевского зоосада пополнилась новыми животными, да такими, что способны делать сальто. Угадайте, о ком идет речь.

Речь о камерунских козах, животные приехали из Минской области большой семьей – 12 парнокопытных с резвым, озорным характером. Звери любопытные и охотно идут на контакт. В живой природе они очень подвижные: скачут по горам, кувыркаются и даже могут сделать в воздухе сальто. Сейчас звери на карантине – это обязательное условие для всех животных, которые переезжают в зоосад, но даже в вольерах козы пытаются брать высоту.

Жанна Мокрякова, зоотехник Могилевского зоосада:

Животные очень интересные, дружелюбные, ручные. Много бегают, прыгают. Кушают в основном растения: сено, траву, зерно, отруби. Овощи любят: морковку, капусту. Со временем козье семейство будет быстро разрастаться, ведь самки приносят потомство дважды в год.

Юлия Мычка:

Пока козы находятся на карантине, для них уже подготовили комфортабельное жилье. Жить они будут по соседству с европейскими муфлонами. А так как эта порода очень прыгучая, легко берет высоту до полутора метров, то и местность подготовили рельефную. Кстати, и домик уже тоже готов.