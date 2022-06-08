Прямой эфир

В Могилёвском зоосаде появились животные, которые умеют делать сальто. И вот о ком идёт речь

08 июня 2022 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лето – время интересных встреч и путешествий. Для тех, кто только строит свои планы и маршруты на жаркий сезон, предлагаем отметить точку на карте – Могилевский зоосад. 120 гектаров земли – это почти белорусское сафари, где можно увидеть диких зверей в естественных условиях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвском зоосаде появились животные, которые умеют делать сальто. И вот о ком идёт речь-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Коллекция Могилевского зоосада пополнилась новыми животными, да такими, что способны делать сальто. Угадайте, о ком идет речь.

В Могилёвском зоосаде появились животные, которые умеют делать сальто. И вот о ком идёт речь-4

Речь о камерунских козах, животные приехали из Минской области большой семьей – 12 парнокопытных с резвым, озорным характером. Звери любопытные и охотно идут на контакт. В живой природе они очень подвижные: скачут по горам, кувыркаются и даже могут сделать в воздухе сальто. Сейчас звери на карантине – это обязательное условие для всех животных, которые переезжают в зоосад, но даже в вольерах козы пытаются брать высоту.

В Могилёвском зоосаде появились животные, которые умеют делать сальто. И вот о ком идёт речь-7

Жанна Мокрякова, зоотехник Могилевского зоосада:
Животные очень интересные, дружелюбные, ручные. Много бегают, прыгают. Кушают в основном растения: сено, траву, зерно, отруби. Овощи любят: морковку, капусту.

Со временем козье семейство будет быстро разрастаться, ведь самки приносят потомство дважды в год.

В Могилёвском зоосаде появились животные, которые умеют делать сальто. И вот о ком идёт речь-10

Юлия Мычка:
Пока козы находятся на карантине, для них уже подготовили комфортабельное жилье. Жить они будут по соседству с европейскими муфлонами. А так как эта порода очень прыгучая, легко берет высоту до полутора метров, то и местность подготовили рельефную. Кстати, и домик уже тоже готов.

В Могилёвском зоосаде появились животные, которые умеют делать сальто. И вот о ком идёт речь-13

С каждым годом в Могилевском зоосаде появляются новые животные. Сейчас в коллекции зоопарка 300 животных 45 видов. В ближайших планах – покупка уссурийского, или амурского тигра. Грозного самца будут искать в России, но дом для хищника начали готовить уже сейчас.

# Животные # общество # Юлия Мычка # Жанна Мокрякова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У него не самая счастливая зрелость». Режиссёр Александр Свищенков представил кинокартину «Сын за отца»
08 июня 2022 09:39

«У него не самая счастливая зрелость». Режиссёр Александр Свищенков представил кинокартину «Сын за отца»

В Совмине 8 июня встречают гостей из Мурманска. Какая цель переговоров?
08 июня 2022 07:42

В Совмине 8 июня встречают гостей из Мурманска. Какая цель переговоров?

Вместо байдарок и рыбацких лодок колонна БТР. Жители Гомельского района стали свидетелями необычного зрелища
08 июня 2022 07:12

Вместо байдарок и рыбацких лодок колонна БТР. Жители Гомельского района стали свидетелями необычного зрелища