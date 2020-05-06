За месяц из-за укусов клещей в больницы Минской области обратились в 2,5 раза большей людей, чем в 2019 году

Новости Беларуси. За последний месяц в большинстве районов Минской области были зарегистрированы случаи укусов клещей. В больницы обратились 29 человек, в том числе 11 детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За последний месяц в большинстве районов Минской области были зарегистрированы случаи укусов клещей. В больницы обратились 29 человек, в том числе 11 детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Чаще всего клещей выявляли пациенты после посещения лесов, дачных участков. В то же время, как отмечают эпидемиологи, особой активизации паукообразных из-за относительно теплой зимы ожидать не стоит.
Павел Сорока, главный врач Воложинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Дело в том, что температура все равно была ниже той, при которой активность клеща повышается. Надо в любом случае за 15 градусов, тогда уже клещ будет сильнее активизироваться.
У нас четыре зоны отдыха. Направили письма, заключили договоры, на проведение обработки. Вся эта работа должна быть сделана до 10 мая.
За последние два года, что мы по Воложинскому району проводили обработку, не было зарегистрировано случаев покуса клещами.
Специалисты еще раз напоминают, что во время похода в лес необходимо надевать светлую плотную одежду, пользоваться спреями от насекомых. Если вы нашли на себе клеща, обязательно сходите в больницу и отправьте находку на обследование.