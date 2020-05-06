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За месяц из-за укусов клещей в больницы Минской области обратились в 2,5 раза большей людей, чем в 2019 году

06 мая 2020 21:21
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Новости Беларуси. За последний месяц в большинстве районов Минской области были зарегистрированы случаи укусов клещей. В больницы обратились 29 человек, в том числе 11 детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За месяц из-за укусов клещей в больницы Минской области обратились в 2,5 раза большей людей, чем в 2019 году-1

Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Чаще всего клещей выявляли пациенты после посещения лесов, дачных участков. В то же время, как отмечают эпидемиологи, особой активизации паукообразных из-за относительно теплой зимы ожидать не стоит.

Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?

За месяц из-за укусов клещей в больницы Минской области обратились в 2,5 раза большей людей, чем в 2019 году-4

Павел Сорока, главный врач Воложинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Дело в том, что температура все равно была ниже той, при которой активность клеща повышается. Надо в любом случае за 15 градусов, тогда уже клещ будет сильнее активизироваться.

У нас четыре зоны отдыха. Направили письма, заключили договоры, на проведение обработки. Вся эта работа должна быть сделана до 10 мая.

За месяц из-за укусов клещей в больницы Минской области обратились в 2,5 раза большей людей, чем в 2019 году-7

За последние два года, что мы по Воложинскому району проводили обработку, не было зарегистрировано случаев покуса клещами.

За месяц из-за укусов клещей в больницы Минской области обратились в 2,5 раза большей людей, чем в 2019 году-10

Специалисты еще раз напоминают, что во время похода в лес необходимо надевать светлую плотную одежду, пользоваться спреями от насекомых. Если вы нашли на себе клеща, обязательно сходите в больницу и отправьте находку на обследование.

# Укусы клещей # общество # Павел Сорока # Фотофакт

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