Собирательный образ вдруг оказался реальном человеком. В Гомеле опубликовали книгу об освобождении Беларуси

Новости Беларуси. Боевые дороги Григория Ильина, или 300 дней на запад. Накануне Дня Победы свет увидела новая книга об освобождении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее автор гомельчанин, собиравший рассказы и судьбы ветеранов. Журналист Дмитрий Чернявский провел главного героя своей книги через все ключевые бои за Синеокую: тот форсирует Днепр у Лоева, освобождает Озаричские лагеря смерти и штурмует форты Гродненского укрепрайона.

Дмитрий Чернявский не скрывает удовольствия: издатель успел до 9 Мая, как и задумано. Запах свеженапечатанной книги – это запах истории, которая только начинается. Читателю еще предстоит познакомиться с ней, но сам автор уже много раз пережил все написанное вместе с героем.

Дмитрий Чернявский, журналист, автор книги:

Я ее называю мини-эпопеей, потому что она охватывает период с 23 сентября 1943 года, освобождения первого районного центра Беларуси Комарина, по 28 июля 1944 года. Она охватывает все областные центры. На ее примере можно увидеть всю панараму освобождения Беларуси. Она достаточно эмоциональна. Посыл есть, который передает чувства простых людей и дает понять, какой ценой была достигнута Победа.

В повествование вплетены реальные люди – солдаты и офицеры, освобождавшие Родину. Дмитрий изучил судьбы более тысячи солдат той войны, рассказы многих из них записал лично. Воспоминания, письма, интервью легли в основу очерка. Это реальная история о том, через что пришлось пройти нашему народу на пути к свободе и независимости.

Дмитрий Чернявский:

На Могилевском направлении начальник отдела оперативного штаба 33-й армии писал Сталину, что за два дня боев в полках осталось по 15-10 человек. Если прикинуть – в полку приблизительно тысяча человек – какие огромные потери в 1943-м году. Об этом редко распространяются журналисты и писатели.

Главный герой военной летописи – лейтенант Григорий Ильин – как признается сам автор, образ собирательный. Однако уже после того, как очерк был написан, оказалось, что имя героя самое что ни на есть настоящее. Ильиных на полях Второй мировой воевало почти 40 тысяч. Один из них (правда, не Григорий, а Евгений) получил орден Отечественной войны при форсировании реки Сож в Гомельской области, а за бои под Барановичами – орден Красного Знамени. То есть действительно прошел с боями всю Беларусь. На обложке книги настоящий, не выдуманный Ильин.

Фотография капитана Евгения Ильина нашлась в архивах. Дмитрий Чернявский признается: с первого взгляда понял, что это и есть его герой.

Дмитрий Чернявский:

Это сам Ильин. Реальный человек. Читал интервью одного ветерана, и он вспоминал о своем друге Ильине. И я стал искать человека по этой фотографии, и нашел. Там было подписано: «Е. Ильин. Капитан пехоты».

Создать визуальный образ героя на страницах книги взялась художница Екатерина Воронько. От начальной идеи супергероя из американских комиксов отказались практически сразу: вместо лейтенанта Красной армии Григория Ильина упорно выходил Капитан Америка. Зато первые же акварельные эскизы понравились всем. У персонажей появились эмоции, а цвета добавили необходимую фронтовую атмосферу. В основу рисунков легли реальные фотографии 40-х.

Екатерина Воронько, художница:

Я согласилась. Тема необычная. Она, может быть, была сложновата для меня, потому что я не слишком владела информацией. В книжке есть моменты очень жуткие, которые оказывают большое эмоциональное воздействие. Но что делать – это правда, история, так оно и было. Это же не выдумано, и это надо помнить.