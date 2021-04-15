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За манёврами наблюдают Александр Вольфович и Виктор Хренин. На 230-м общевойсковом полигоне проходит комплексное тактическое учение

15 апреля 2021 07:11
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Новости Беларуси. Проверка готовности и способности соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению. На 230-м общевойсковом полигоне проходит бригадное комплексное тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За манёврами наблюдают Александр Вольфович и Виктор Хренин. На 230-м общевойсковом полигоне проходит комплексное тактическое учение-1

За манёврами наблюдают Александр Вольфович и Виктор Хренин. На 230-м общевойсковом полигоне проходит комплексное тактическое учение-3

В ходе действий проверяются системы управления силами и средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, огневого поражения и маскировки на тактическом уровне, а также обучение штабов воинских частей решению задач по применению этих средств.

За манёврами наблюдают Александр Вольфович и Виктор Хренин. На 230-м общевойсковом полигоне проходит комплексное тактическое учение-6

Руслан Косыгин, руководитель учений:
Отрабатываем весь комплекс мероприятий, предусматривающий оценку обстановки, анализ и прогноз ее развития, реализацию задач, исходя из оценки обстановки по принятию соответствующих решений на применение воинских сил с последующей подготовкой этих сил и выводом их в ходе выполнения ими задач в соответствии с принятыми решениями.

За манёврами наблюдают Александр Вольфович и Виктор Хренин. На 230-м общевойсковом полигоне проходит комплексное тактическое учение-9

За маневрами наблюдают государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович и министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Вольфович # Виктор Хренин # Фотофакт

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