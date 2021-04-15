За манёврами наблюдают Александр Вольфович и Виктор Хренин. На 230-м общевойсковом полигоне проходит комплексное тактическое учение

Новости Беларуси. Проверка готовности и способности соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению. На 230-м общевойсковом полигоне проходит бригадное комплексное тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе действий проверяются системы управления силами и средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, огневого поражения и маскировки на тактическом уровне, а также обучение штабов воинских частей решению задач по применению этих средств.

Руслан Косыгин, руководитель учений:

Отрабатываем весь комплекс мероприятий, предусматривающий оценку обстановки, анализ и прогноз ее развития, реализацию задач, исходя из оценки обстановки по принятию соответствующих решений на применение воинских сил с последующей подготовкой этих сил и выводом их в ходе выполнения ими задач в соответствии с принятыми решениями.