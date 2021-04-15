15 апреля в Минске простятся с Леонидом Борткевичем. Похоронят музыканта на Восточном кладбище

Напомним, артист ушел из жизни 13 апреля на 72-м году жизни ( подробнее здесь ). Музыкант работал в легендарном ансамбле с 1970 года, куда еще юношей его пригласил сам Мулявин.

Новости Беларуси. 15 апреля в Минске простятся с любимым музыкантом, песняром, Леонидом Борткевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданская панихида пройдет в здании Белгосфилармонии.

В исполнении Борткевича звучали «Александрина», «Белоруссия», «Олеся», «Беловежская пуща» и другие хиты, ставшие уже классикой белорусского музыкального искусства. И даже когда в 2003-м музыкант с несколькими участниками ансамбля «Песняры» создал свой коллектив с таким же названием, артист был верен белорусской песне и выбранному стилю.