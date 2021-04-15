Прямой эфир

15 апреля в Минске простятся с Леонидом Борткевичем. Похоронят музыканта на Восточном кладбище

15 апреля 2021 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 апреля в Минске простятся с любимым музыкантом, песняром, Леонидом Борткевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданская панихида пройдет в здании Белгосфилармонии.

Напомним, артист ушел из жизни 13 апреля на 72-м году жизни (подробнее здесь). Музыкант работал в легендарном ансамбле с 1970 года, куда еще юношей его пригласил сам Мулявин.

15 апреля в Минске простятся с Леонидом Борткевичем. Похоронят музыканта на Восточном кладбище-1

В исполнении Борткевича звучали «Александрина», «Белоруссия», «Олеся», «Беловежская пуща» и другие хиты, ставшие уже классикой белорусского музыкального искусства. И даже когда в 2003-м музыкант с несколькими участниками ансамбля «Песняры» создал свой коллектив с таким же названием, артист был верен белорусской песне и выбранному стилю.

15 апреля в Минске простятся с Леонидом Борткевичем. Похоронят музыканта на Восточном кладбище-4

Похоронят Леонида Борткевича на Восточном кладбище.

# Некролог # общество # Леонид Борткевич # Владимир Мулявин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав одобрил произведённую на «Белмедпрепаратах» вакцину «Спутник V»
15 апреля 2021 06:25

Минздрав одобрил произведённую на «Белмедпрепаратах» вакцину «Спутник V»

«По всей республике идёт рост заболеваемости». Из-за коронавируса в Минске вводят дополнительные меры профилактики
14 апреля 2021 21:11

«По всей республике идёт рост заболеваемости». Из-за коронавируса в Минске вводят дополнительные меры профилактики

Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль
14 апреля 2021 21:07

Более 80 торговых лавок, зарубежные гости и мастер-класс по иконописи. В Минске открылся традиционный пасхальный фестиваль