За лето – до 50 штук. Как вырастить вкусные арбузы на своём участке?

Сделать из своего дома арт-объект, держать необычных животных или птиц, или выращивать экзотику на своем огороде. В Минской области проживает более полутора миллионов человек. У каждого свое увлечение и хобби, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Владимир Трусов живет в деревне Великий Лес Крупского района. В отличие от нашего прошлого героя, кто свою отдушину нашел в птицах, он углубился в агрономию. А точнее – занялся сладкой ягодой. И семена арбузов дали плоды.

Владимир Трусов:

Начал совершенно случайно, жена просто две семечки воткнула, даже внимания на них не обращали. А выросли арбузы по 2 килограмма. На следующий год уже решили попробовать культурно рассадить. Лето было теплое, ночи теплые, вырос хороший урожай. Даже не накрывали. Потом уже начал садить, со временем опыт нарабатывал. Уже года 3-4 как оптимизировал все это дело. Уже знаю, когда подкормить, когда посмотреть. Мне это очень нравится. Полосатые ягоды хотя маленькие, да сочные и сладкие. Но был и рекордный вес – под 11 килограммов. Владимир Трусов:

Считаю, что главное – это относиться с любовью. Кто-то говорит, что это у меня хобби – арбузы выращивать. Я это слово не люблю, я говорю, что это не хобби, это любимое дело. Когда еще работал на работе, сижу и думаю: как бы прийти домой и арбузы свои смотреть. Жена даже подшучивает, говорит, что я как курица-наседка с этими арбузами. Есть очень необычные породы. Вот каких голубей разводят в Беларуси – подробности здесь. Сразу эксперементировали с семенами. Пробовали разные сорта, то вкус не тот, то совсем не всходит. Остановились на сорте «Бедуин». Он показал прекрасную урожайность. Только внимания требует больше остальных. Но Владимир признается, если к земле с любовью – отблагодарит хорошим урожаем. Сейчас у семьи уже выверена формула вкуса. Отработана и проверена. Владимир Трусов:

Жена рассаду садит, в конце мая уже высаживаем в грунт, ждем, поливаем. Потом зацветает, через месяц после высадки в грунт появляются плоды.

Поделился Владимир с нами и агрономическими особенностями. Подкормка должна быть соответствующая. На ведро воды уходит порядка 100 грамм дрожжей. Следить за паразитами, они могут нарушить корневую систему. Но вообще внимание должно быть каждой ягоде. Владимир Трусов:

Один раз подкормили, потом через две недели второй раз, потом пошло цветение, начались завязи, тогда уже надо опрыскивать раствором борной кислоты. И пошло расти. Только ходи и смотри. Многие знания Владимир Трусов черпал из интернета, где-то подсказывала интуиция. Но главной помощницей стала жена Антонина. Распределили между собой обязанности. Командная работа, грамотный уход, хорошая почва, погодные условия – и вот урожай на столе. Владимир Трусов:

Жена помогает. Вместе высаживаем. Она рассаду делает. На этом этапе я подсобный рабочий, когда в земле, тогда я беру на себя ответственность за результат. Антонина Ивановна хоть и верная помощница мужа в его «арбузных» делах, но свое призвание нашла в другом направлении – цветах. Вся территория у дома большой палисадник.

Антонина Трусова:

Пошла на пенсию и стала заниматься. Когда ходила на работу, некогда было. Цветы душу успокаивают, настроение поднимают. Розы, лилии, тюльпаны, крокусы, гладиолусы. Влада Родовская, корреспондент:

Как вырастить такой большой сад? Антонина Трусова:

Надо ухаживать с любовью, укрывать, подкармливать, разговаривать. Смотрю, что роза плохо с весны пошла. Я подхожу и говорю: «Моя же ты хорошая, чего ты такая, что у тебя заболело?» Поговорю, на следующий день смотрю, что веселее становится. Уже второй раз зацветает. Первый раз она зацвела, мы ее обстригли, уже пошли новые почки. Конечно, надо ухаживать. Хозяйский подход крепкой семьи чувствуется в каждом уголке участка. А совместному союзу уже 44 года. Так вместе рука об руку и создают уют у себя на участке. Поддерживают во всех начинаниях. И несмотря на то, что цветы – вотчина Антонины, муж всегда поможет с уходом. Антонина Трусова:

Помогает весной опрыскивать цветы от тли, я ему помогаю. Высаживаю рассаду арбузов. Мы все вместе делаем.

Беларусь – не южные широты. Не так давно эта ягода на полях считалась чем-то необычным. Владимир шутит, сам не ожидал такого успеха. То ли земля плодородная, то ли дело в отношении. Но результат поражает. В сезон получается собрать до 50 арбузов. Влада Родовская:

Куда деть столько арбузов? Что вы с ними делаете? Владимир Трусов:

Много раздаю друзьям, соседям. Они же не одномоментно спеют, один созрел, потом второй, третий. Дочка приезжает. За арбузами семья ходит в огород как за помидорами и огурцами. Даже экспериментировали со вкусами. Варенья, закатки, соления – так называемый арбузный гастрофестиваль. Но все таки, отмечает семья, вкуснее свежих не бывает. Владимир Трусов:

Пробовал закатывать банки, как огурцы или помидоры закатывают. Они красивые в банке, цвет не меняют, но на любителя. Специфический вкус. Влада Родовская:

Как выбрать вкусный арбуз?

Владимир Трусов:

Желтеть начал, значит арбуз готов. Здесь идет листок и штырек, штырек засох и все. Слышен треск. Владимир Трусов отмечает, вкус арбуза зависит от степени спелости и от того, какого пола ягода, девочка или мальчик. А чтобы выбрать самый вкусный, есть определенные правила. Владимир Трусов:

Вот это мальчик. У девочек внутрь вмятина. По вкусу девочка вкуснее. Химию не используем, душу только вкладываем. И вот, самая вкусная часть интервью – дегустация. Арбузы из Великого Леса по цвету яркие и насыщенные. Такой же и аромат.