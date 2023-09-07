Новости Беларуси. В Минске устраняют последствия аварии в системе питьевого водоснабжения. Она затронула три района столицы – Первомайский, Партизанский и Советский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП произошло вечером 6 сентября. На проспекте Независимости прорвало трубу, по которой подается холодная вода. В полпервого ночи повреждение локализовали, давление в водопроводной сети восстановили. Однако специалисты предупреждают, что из-за происшествия может ухудшиться качество водоснабжения. В связи с этим в указанных районах организован подвоз поды.

Мы в курсе, что произошла авария. Дочь позвонила, сказала не брать из-под крана. Из-под крана чистая вода течет. Мы даже не заметили.

Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы «Минскводоканала»:

К часу ночи мы организовали промывку сетей в районах города. Сейчас там трудятся 11 бригад на промывке. Также мы организовали работы по устранению повреждения. Сейчас они производятся и будут производиться постоянно в круглосуточном режиме.