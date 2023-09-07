Прямой эфир

В Минске устраняют последствия аварии в системе питьевого водоснабжения

07 сентября 2023 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске устраняют последствия аварии в системе питьевого водоснабжения. Она затронула три района столицы – Первомайский, Партизанский и Советский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске устраняют последствия аварии в системе питьевого водоснабжения-1

ЧП произошло вечером 6 сентября. На проспекте Независимости прорвало трубу, по которой подается холодная вода. В полпервого ночи повреждение локализовали, давление в водопроводной сети восстановили. Однако специалисты предупреждают, что из-за происшествия может ухудшиться качество водоснабжения. В связи с этим в указанных районах организован подвоз поды.

В Минске устраняют последствия аварии в системе питьевого водоснабжения-4

Мы в курсе, что произошла авария. Дочь позвонила, сказала не брать из-под крана. Из-под крана чистая вода течет. Мы даже не заметили.

В Минске устраняют последствия аварии в системе питьевого водоснабжения-7

Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы «Минскводоканала»:
К часу ночи мы организовали промывку сетей в районах города. Сейчас там трудятся 11 бригад на промывке. Также мы организовали работы по устранению повреждения. Сейчас они производятся и будут производиться постоянно в круглосуточном режиме.

В Минске устраняют последствия аварии в системе питьевого водоснабжения-10

Сейчас специалисты проводят промывку сетей. После полной ликвидации последствий аварии проведут лабораторные исследования воды.

# Водоснабжение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Первый голубь появился втихаря от мамы». Белорус рассказал о необычном хобби
07 сентября 2023 16:07

«Первый голубь появился втихаря от мамы». Белорус рассказал о необычном хобби

Андрей Швед: их живьём засыпали, судмедэксперт не мог оторвать ручки ребёнка от матери
07 сентября 2023 15:20

Андрей Швед: их живьём засыпали, судмедэксперт не мог оторвать ручки ребёнка от матери

«Фальсификация истории – это страшное оружие». Виктор Хренин прокомментировал ход дела о геноциде белорусского народа
07 сентября 2023 15:19

«Фальсификация истории – это страшное оружие». Виктор Хренин прокомментировал ход дела о геноциде белорусского народа