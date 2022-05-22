Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Анонс ток-шоу «По существу»

Завтра, 23 мая, в Сочи президенты Беларуси и России встретятся вновь. Об этом Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились на полях саммита ОДКБ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А в минувший четверг, 19 мая, на встрече с российским губернатором глава нашего государства очертил круг вопросов, которые стоят на повестке. Среди прочих тем – противостояние санкциям и импортозамещение.

Экономические горизонты на востоке информационно поддержат и на нашем телеканале. Завтра в вечернем прайм-тайме обсудят заявления двух лидеров и перспективы развития в формате Союзного государства и в ЕАЭС, на предстоящей неделе состоится саммит на высшем уровне.