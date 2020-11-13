За каждым уже своя история. В Минске прошла церемония закрытия третьего трудового семестра у студотрядов

Новости Беларуси. 13 ноября в Минске прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ На протяжении многих лет молодежные отряды вносят ценный вклад в строительство новых объектов и благоустройство городов, помогают аграриям и производственникам.

Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений молодежной политики. А еще это возможность заработать летом, зарекомендовать себя хорошим сотрудником для будущего трудоустройства. Ко всему это и новые знакомства, и даже обретение настоящей дружбы.

В третьем трудовом семестре были реализованы два масштабных проекта: Всебелорусская молодежная стройка и международный производственный проект «Атлант 2020». Бойцы студотрядов участвовали в строительстве школы в Барановичах, больницы в Гродно, были задействованы в реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Гомельской области и на других важных объектах. Студенты проявили себя на производствах, в школах, детских лагерях.

Владислав Шинкевич, студент Полоцкого государственного университета:

Мы работали на атомной электростанции и также занимались инфраструктурой города Островец. Студенческие отряды – это занятие для тех, кто очень активный студент и тот, кто хочет развиваться, потому что это работа в коллективе.

Екатерина Жук, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Я работала в Гродненской университетской клинике. Это не первый мой опыт, так как я еще в том году участвовала в студенческих отрядах. Ну конечно, это полезно, потому что в университете часть знаний мы получаем именно через теорию, а практики всегда не хватает.

Кристина Хубулова, студентка Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (Россия):

Каждый студент хочет закрыть практику свою летом, а здесь можно и получить денежку, и при этом поработать, и еще отдохнуть, и еще набраться какого-то опыта в руководстве, в принципе в контакте с какими-то другими людьми. Это в будущем довольно-таки хорошо помогает ребятам приспособиться на рабочем месте своем.

Церемония закрытия семестра собрала бойцов студенческих отрядов со всей страны, а также ветеранов движения и руководителей организаций, в которых студенты трудились во время каникул. Лучшие отряды, их командиры и комиссары были отмечены дипломами и памятными подарками. Среди отличившихся – строительный отряд Полоцкого государственного университета, педагогический отряд БГПУ, сельскохозяйственный Гродненского аграрного университета и производственные отряды из Могилева и Бреста.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Из всех сегодняшних направлений деятельности союза молодежи именно студотрядовское движение является наиболее заметным и востребованным проектом. За каждым из бойцов студенческих отрядов уже своя история – история первых трудовых достижений и первых неудач. Очень хочется, чтобы этот первый опыт позволил им вырасти профессионально, морально, интеллектуально, ведь их рост двигает нашу страну вперед.