Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом стало известно по итогам переговоров в Москве. В них приняли участие представители санитарно-эпидемиологических служб двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, была достигнута договоренность о разработке пошагового плана по восстановлению транспортного сообщения, а также согласованию подходов между Роспотребнадзором и санэпидемслужбой белорусского Минздрава.