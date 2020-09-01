Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения
Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом стало известно по итогам переговоров в Москве. В них приняли участие представители санитарно-эпидемиологических служб двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, была достигнута договоренность о разработке пошагового плана по восстановлению транспортного сообщения, а также согласованию подходов между Роспотребнадзором и санэпидемслужбой белорусского Минздрава.
Кроме того, российская сторона признала эффективность и соответствие международным стандартам тех мер, которые принимаются гражданской авиацией нашей страны в целях защиты общественного здоровья. Стороны также договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием сотрудничества Минска и Москвы.