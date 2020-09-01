Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы

Новости Беларуси. День знаний с особым трепетом встречают первоклашки и их родители. Именно для первых и выпускных классов 1 сентября в большинстве школ страны проходят торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, поздравить учеников Боровлянской средней школы № 3 приехал вице-премьер Игорь Петришенко. В 2020 году в первый класс здесь пошли сразу 217 ребят. Школа открылась два года назад. До этого многим родителям приходилось возить детей на учебу в Минск.

Сегодня это многофункциональный комплекс с современным мультимедийным оборудованием для учебы, лингофонными кабинетами, спортивной базой и широкими возможностями для познавательного досуга. Кроме того, учреждение располагает комфортной безбарьерной средой и активно развивает инклюзивное образование.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы по такому пути будем и дальше развивать и строить такие многофункциональные комплексы, которые обеспечивают комфортные условия пребывания детей, безопасные условия пребывания. Мы здесь видим, что проход по карточкам. Очень серьезная и хорошая материально-техническая база и спортивная база. Она позволяет ученикам заниматься физической культурой и спортом, очень активно задействован потенциал для мероприятий выходного дня.

Школа новая, красивая, учителя все приятные, повезло со школой. Мы год проучились, очень рады, что сюда попали. Повезло со школой.