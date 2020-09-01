Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы

Новости Беларуси. День знаний с особым трепетом встречают первоклашки и их родители. Именно для первых и выпускных классов 1 сентября в большинстве школ страны проходят торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День знаний с особым трепетом встречают первоклашки и их родители. Именно для первых и выпускных классов 1 сентября в большинстве школ страны проходят торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, поздравить учеников Боровлянской средней школы № 3 приехал вице-премьер Игорь Петришенко. В 2020 году в первый класс здесь пошли сразу 217 ребят. Школа открылась два года назад. До этого многим родителям приходилось возить детей на учебу в Минск.
Сегодня это многофункциональный комплекс с современным мультимедийным оборудованием для учебы, лингофонными кабинетами, спортивной базой и широкими возможностями для познавательного досуга. Кроме того, учреждение располагает комфортной безбарьерной средой и активно развивает инклюзивное образование.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы по такому пути будем и дальше развивать и строить такие многофункциональные комплексы, которые обеспечивают комфортные условия пребывания детей, безопасные условия пребывания. Мы здесь видим, что проход по карточкам. Очень серьезная и хорошая материально-техническая база и спортивная база. Она позволяет ученикам заниматься физической культурой и спортом, очень активно задействован потенциал для мероприятий выходного дня.
Школа новая, красивая, учителя все приятные, повезло со школой. Мы год проучились, очень рады, что сюда попали. Повезло со школой.
Все первоклашки сегодня получили свои первые красочные учебники в подарок от главы государства. Первый урок для них проходит на тему «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Всего в этом школьном году в Беларуси за парты сядут более миллиона детей, из них 114 тысяч – первоклассники.