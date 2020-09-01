Прямой эфир

Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы

01 сентября 2020 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День знаний с особым трепетом встречают первоклашки и их родители. Именно для первых и выпускных классов 1 сентября в большинстве школ страны проходят торжественные линейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы-1

Так, поздравить учеников Боровлянской средней школы № 3 приехал вице-премьер Игорь Петришенко. В 2020 году в первый класс здесь пошли сразу 217 ребят. Школа открылась два года назад. До этого многим родителям приходилось возить детей на учебу в Минск.

Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы-4

Сегодня это многофункциональный комплекс с современным мультимедийным оборудованием для учебы, лингофонными кабинетами, спортивной базой и широкими возможностями для познавательного досуга. Кроме того, учреждение располагает комфортной безбарьерной средой и активно развивает инклюзивное образование.

Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы по такому пути будем и дальше развивать и строить такие многофункциональные комплексы, которые обеспечивают комфортные условия пребывания детей, безопасные условия пребывания. Мы здесь видим, что проход по карточкам. Очень серьезная и хорошая материально-техническая база и спортивная база. Она позволяет ученикам заниматься физической культурой и спортом, очень активно задействован потенциал для мероприятий выходного дня.

Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы-10

Школа новая, красивая, учителя все приятные, повезло со школой. Мы год проучились, очень рады, что сюда попали. Повезло со школой.

Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы-13

Все первоклашки сегодня получили свои первые красочные учебники в подарок от главы государства. Первый урок для них проходит на тему «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Всего в этом школьном году в Беларуси за парты сядут более миллиона детей, из них 114 тысяч – первоклассники.

# Школы в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей
01 сентября 2020 12:32

«Даже если не все за меня, это нормально». Как Александра Лукашенко встречали жители Барановичей

Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»
01 сентября 2020 11:58

Александр Лукашенко: «А чего с Беларусью задираться? Ведь она может тоже границу закрыть под Брестом и Гродно»

Александр Лукашенко: «Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей»
01 сентября 2020 11:18

Александр Лукашенко: «Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей»