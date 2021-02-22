«Очень сильно горжусь». Школьница из Лиды увидела самолёты, на которых летали её папа и дедушка

Новости Беларуси. Если у летчика одна мечта – высота, то у школьника – дотянуться до кумира. Поэтому в канун самого мужественного праздника в году, Дня защитника Отечества, в Лидской гвардейской штурмовой авиабазе раскрывают секреты небесной профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там устроили день открытых дверей и даже дали детям полетать. Окрыленный репортаж Галины Буро.

От тренажеров до крылатых ветеранов Лиды. Правда, полетать на них не дадут, ведь самолеты боевые и легендарные. От МиГ-15, которые воевали во Вьетнаме и Корее, до знаменитого «грача» Су-25 (в Афганистане его называли неубиваемым). Такие фотофакты теперь в телефоне третьеклассницы Анны Моисеенко: отец и дед девочки служили летчиками в этой авиабазе.

Анна Моисеенко, учащаяся СШ № 9 Лиды:

Мне очень интересно было побывать в части: эти самолетики все, тренажеры. Я очень сильно горжусь папой, дедушкой – то, что они летали на таких красивых самолетах.

Чтобы сполна ощутить атмосферу – добро пожаловать в казарму. Наглядные ответы на вопросы: где спят солдаты, за сколько минут поднимаются по учебной тревоге и что изучают на занятиях. «Да, буду летчиком!» Что говорят жители Лиды, которые сели за штурвал тренажёра боевого самолёта?

Галина Буро, корреспондент:

Неизменный интерес у школьников вызывает летная экипировка. А особенно тот факт, что ее можно примерить на себя. Это – противоперегрузочный костюм, защитный шлем и кислородная маска. Согласитесь, такие фото в соцсетях соберут немало лайков от сверстников. А это и есть самая действенная реклама военного дела.

Пистолеты, автоматы, гранаты, рации, переносной зенитный ракетный комплекс – смельчаки эту махину даже пробовали взвалить на плечо. Только сегодня армейский all inclusive – трогай, надевай, щелкай и узнавай новое.

Здесь вам представлен макет летчика, который произвел катапультирование. Отсюда выходит парашют и отделяется это кресло. Дальше летчик летит в свободном падении с наполняемым куполом, и далее у него раскрывается лодка.

Антон Пекарь, учащийся военно-патриотического класса СШ № 6 Лиды:

Я еще больше укрепился в своем желании поступить в Военную академию, возможно, на летные войска. Я горжусь, что у нас в Лиде есть такая прекрасная авиабаза.

Эдуард Жмакин, заместитель командира 116-й гвардейской штурмовой авиабазы:

Мы хотим акцентировать внимание на те мероприятия, которые были вынесены на Всебелорусское народное собрание, в частности, на проведение конкретных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Нам хотелось, чтобы молодежь, которая присутствует сегодня на мероприятии, увидела деятельность наших Вооруженных Сил, что мы стоим на защите отечества, всех мирных граждан. Мы хотели бы, чтобы та любовь, которую они пронесут сквозь свою жизнь к Вооруженным Силам, была не только на словах, а на деле.