«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика

Водохранилище Дрозды расположено у северо-западной окраины столицы. Оно появилось в далеком 1976 году и входит в состав Вилейско-Минской водной системы. Живописный берег уже давно стал излюбленной базой отдыха минчан. Именно это место героиня нашей программы выбрала неслучайно.

Ольга Бочкова, астролог:

Мы находимся в таком прекрасном месте, как раз у воды, потому что в Китае принято приравнивать каждое животное к какой-то стихии. Например, вода – это иньская стихия. Соответственно, 2023 год обещает быть довольно-таки мягким. Плюс мы знаем, что кролик – это очень миролюбивое животное, дружелюбное, любвеобильное. Скорее всего, будет зарождаться много семей. В принципе, тепло, уют дома, думаю, будет главным в этом году.

Новый 2023 год вот-вот наступит. Кто-то ждет его с надеждами, а кто-то – с опасением. Находясь под покровительством Черного Водяного Кролика, по китайскому календарю год начнется только 22 января и будет продолжаться, пока Дракон не сменит предшественника на своем посту 9 февраля 2024 года.

Ольга Бочкова:

Много говорили об эре Водолея. Наконец она официально наступит. Что это дает? Так как Плутон – это планета трансформации, ее даже в свое время NASA пытались убрать из Солнечной системы (настолько маленькая). Тем не менее влияние еще какое оказывает. Водолей – это инновация. Эра будет длиться несколько сотен лет. Тысячу, если не ошибаюсь. Ждет нас период прорывов науки, каких-то интересных изобретений, возможно, открытий в сфере психологии, эзотерики в том числе. Очень интересная, насыщенная эра.

Черный Водяной Кролик – символ миролюбия, стабильности и плодовитости. Несмотря на кроткий нрав и нежелание вступать в конфликты, сделает все ради своей семьи и друзей. Тем, кто ему нравится, подарит стабильную жизнь, достаток и семейное счастье.

Ольга Бочкова:

Два гиганта – Юпитер и Сатурн – поменяют свой знак. Сатурн придет в созвездие Рыб. И это, думаю, будет связано с подчищением этой эры, которая у нас закончилась. Сатурн – это планета холодная, в кольцах, рамках, она очень четко расставляет приоритеты, границы. Как раз она почистит все, что плохо лежало, было недосказано, недоделано. А вот Юпитер в этом году очень быстро пробежится по Овну, придет в созвездие Тельца.

А Телец – это всегда удовольствие, домовитость, желание окружить себя благами. В принципе, Тельцом управляет Венера – любовь, удовольствие. Юпитер эту тему очень сильно расширит. То есть 2023 год, по идее, должен быть хорошим. Несмотря на то, что предыдущий год был не очень хороший, год Тигра – это хищное животное. Собственно, и такой год был. Этот год будет более мягким.

Доверять гороскопам в интернете и журналах опытные астрологи не советуют. Куда эффективнее составить личный прогноз с помощью натальной карты, учитывая место и время вашего рождения. Ольга Бочкова:

Натальная карта – это как ваше имя. Лена, Катя, Маша, Вера. Но в натальной карте есть подводные камни – планеты, которые располагались в разных аспектах, разных домах гороскопа, между ними были напряженные аспекты, гармоничные. И это все показывает как характер. Мы открываем паспорт, видим – Козерог. А какая Лена, Катя, Маша, Таня? Это же показывает натальная карта. В принципе, человек живет как раз по знанию своего основного знака.