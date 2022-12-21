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«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика

21 декабря 2022 16:33
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Водохранилище Дрозды расположено у северо-западной окраины столицы. Оно появилось в далеком 1976 году и входит в состав Вилейско-Минской водной системы. Живописный берег уже давно стал излюбленной базой отдыха минчан. Именно это место героиня нашей программы выбрала неслучайно.

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика-1

Ольга Бочкова, астролог:
Мы находимся в таком прекрасном месте, как раз у воды, потому что в Китае принято приравнивать каждое животное к какой-то стихии. Например, вода – это иньская стихия. Соответственно, 2023 год обещает быть довольно-таки мягким. Плюс мы знаем, что кролик – это очень миролюбивое животное, дружелюбное, любвеобильное. Скорее всего, будет зарождаться много семей. В принципе, тепло, уют дома, думаю, будет главным в этом году.

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика-4

Новый 2023 год вот-вот наступит. Кто-то ждет его с надеждами, а кто-то – с опасением. Находясь под покровительством Черного Водяного Кролика, по китайскому календарю год начнется только 22 января и будет продолжаться, пока Дракон не сменит предшественника на своем посту 9 февраля 2024 года. 

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика-7

Ольга Бочкова:
Много говорили об эре Водолея. Наконец она официально наступит. Что это дает? Так как Плутон – это планета трансформации, ее даже в свое время NASA пытались убрать из Солнечной системы (настолько маленькая). Тем не менее влияние еще какое оказывает. Водолей – это инновация. Эра будет длиться несколько сотен лет. Тысячу, если не ошибаюсь. Ждет нас период прорывов науки, каких-то интересных изобретений, возможно, открытий в сфере психологии, эзотерики в том числе. Очень интересная, насыщенная эра.

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика-10

Черный Водяной Кролик – символ миролюбия, стабильности и плодовитости. Несмотря на кроткий нрав и нежелание вступать в конфликты, сделает все ради своей семьи и друзей. Тем, кто ему нравится, подарит стабильную жизнь, достаток и семейное счастье. 

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика-13

Ольга Бочкова:
Два гиганта – Юпитер и Сатурн – поменяют свой знак. Сатурн придет в созвездие Рыб. И это, думаю, будет связано с подчищением этой эры, которая у нас закончилась. Сатурн – это планета холодная, в кольцах, рамках, она очень четко расставляет приоритеты, границы. Как раз она почистит все, что плохо лежало, было недосказано, недоделано. А вот Юпитер в этом году очень быстро пробежится по Овну, придет в созвездие Тельца.

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика-16

А Телец – это всегда удовольствие, домовитость, желание окружить себя благами. В принципе, Тельцом управляет Венера – любовь, удовольствие. Юпитер эту тему очень сильно расширит. То есть 2023 год, по идее, должен быть хорошим. Несмотря на то, что предыдущий год был не очень хороший, год Тигра – это хищное животное. Собственно, и такой год был. Этот год будет более мягким.

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика-19

Доверять гороскопам в интернете и журналах опытные астрологи не советуют. Куда эффективнее составить личный прогноз с помощью натальной карты, учитывая место и время вашего рождения.

Ольга Бочкова:
Натальная карта – это как ваше имя. Лена, Катя, Маша, Вера. Но в натальной карте есть подводные камни – планеты, которые располагались в разных аспектах, разных домах гороскопа, между ними были напряженные аспекты, гармоничные. И это все показывает как характер. Мы открываем паспорт, видим – Козерог. А какая Лена, Катя, Маша, Таня? Это же показывает натальная карта. В принципе, человек живет как раз по знанию своего основного знака.

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика-22

Пусть новый год уверенно выстраивается в череду приятных событий и хороших дней. Оставим все проблемы в старом году, а от нового будем ждать только ярких впечатлений и интересных возможностей.

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# Новый год # общество # Ольга Бочкова # Фотофакт

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