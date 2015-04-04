За домохозяйку налог заплатит муж: какие еще изменения ждут в Беларуси «тунеядцев?»

Президент Беларуси подписал Декрет «О предупреждении социального иждивенчества». То, что в простонародье называют тунеядством. Об этом начали говорить полгода назад, и тема вызвала немало волнений и споров. Да и сейчас, не каждый бомж согласится заплатить «отступные» в 3,5 млн рублей. Хотя, как утверждает бродяга из нашего следующего сюжета, на 6 млн в месяц он собирает бутылки. В Декрет президента и мир безработных заглянула Татьяна Ревизоре.

Минчане:

Что я думаю? Что это глупость вообще. Зачем она мне нужна – работа?

Во-первых, извините, пожалуйста, я живу с гражданским мужем. Если на то пошло, он меня содержит. У меня очень большие проблемы: я очень много лет отсидела, сама недавно освободилась.

У каждого из этих некиношных и вполне трудоспособных героев найдется убедительный ответ, почему работа для них – «давно и неправда». Багаж, состоящий из проблем с законом и алкоголем, стремительно тянет ко дну. В довесок к этому и незавидный статус «тунеядец», а теперь и перспектива уплаты единовременного сбора величиной в 20 базовых, по нынешней ставке – 3 млн 600 тысяч рублей, что уже заставляет пересмотреть позиции.

Минчанка:

Пускай меня трудоустроят на работу. Все, достаточно.

«Достаточно» впору сказать и социальному иждивенчеству.

Согласно Декрету № 3, не менее 183 календарных дней в году должны быть днями рабочими. Касается это, конечно же, трудоспособной части населения.

А у этого мужчины ни паспорта, ни трудовой. Да и какая трудовая, когда из своих 52-х половину Валерий провел в тюрьме.

Валерий:

Вот, сдал бутылки, сейчас пойду выпью и все.

Вся жизнь его крутится вокруг бутылок: собирает пустые, чтобы обменять деньги на полные. При этом, на свой неофициальный доход Валерий не жалуется: за месяц может заработать шесть миллионов рублей.

Валерий:

Если не лениться, 200 тысяч я имею в день. А если еще аккумулятор попадется от машины, около мусорки будет стоять, это уже 75 тысяч.

Такие работающие «безработные» не платят налоги, зато имеют доступ к социальным благам: медицине, образованию, дешевому транспорту. Чем не нарушение принципа социальной справедливости?

Дмитрий Фигурин, индивидуальный предприниматель:

Я не скажу, что я по жизни тунеядец – нет. Я думаю, что трудовая книжка вообще не отражает всей действительности человека, на самом деле.

Далеко за примером ходить не надо: в трудовой Дмитрия – почти 10-летний пробел. Впрочем, теперь он – механик в законе. Из тени мужчина вышел почти год назад, сейчас пытается раскрутить свою легальную мастерскую по ремонту лыж, велосипедов и колясок. А вот раскрутиться самому, признается мастер, помогло государство.

Бывший официально безработный стал индивидуальным предпринимателем и получил на свое дело субсидию. Пособие, равное сумме 11 бюджетов прожиточного минимума, предоставили безвозмездно.

Дмитрий Фигурин, индивидуальный предприниматель:

На тот момент это было, по-моему, 13 миллионов. Очень сильно помогло. Здесь уже бояться нечего – делаешь все официально. Не думаешь о том, что тебя кто-то может словить.

Если с маргиналами, теневыми бизнесменами и свободными художниками в основном понятно, то кто еще попадает под категорию «социальных иждивенцев»?

Есть свои вопросы, к примеру, у молодых мам. До рождения ребенка Валерия работала журналистом, Женя – экономистом в банке. Обе формально вышли из декрета, так как детям уже по четыре года, но по факту продолжают смотреть за малышами. Девушки едва ли не в один голос выдвигают свои аргументы.

Валерия Бабанкова:

Например, мой ребенок болеет три недели из месяца. И такой работник не нужен никому.

Евгения Кубеко:

Тяжело совместить работу и воспитание ребенка. Если я хочу посвятить свою жизнь этому, почему я это не могу сделать? Мы приняли такое решение совместно с моим мужем. Кто считает, вообще, то, что быть домохозяйкой – это не работа?

Конечно, в ряды тунеядцев молодых мам не запишут. Правда, это лишь пока малышам не исполнится семь лет и те не пойдут в школу.

От уплаты сбора освобождаются и родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей либо ребенка-инвалида также в возрасте до 18 лет.

А вот домохозяйки без уважительных причин теперь официально стали тунеядками.

Зинаида Мандровская, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если на домашнем совете принято решение, что ни под какую категорию не попадает мама, которая ведет домашнее хозяйство, может, даже не мама, а просто жена, у которой нет детей, значит муж просто сможет оплатить налог за нее. Значит на это есть средства. Декрет не предполагает принудительного устройства. Человек вправе сам выбрать, как ему жить дальше. Главное, чтобы социальная справедливость была во всех этих трудовых отношениях.

От уплаты налога, само собой, освобождаются несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды и недееспособные граждане. Не попадают под действие декрета наемные работники, предприниматели и ремесленники, которые не просто зарегистрированы, но ведут трудовую деятельность и платят налоги. Не стоит бояться тем, кто находится в армии.

Платить не придется и студентам дневного отделения, а вот неработающим заочником есть над чем подумать. Особые критерии при разработки проекта применили к сельским жителям.

Зинаида Мандровская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если граждане ведут подсобное хозяйство, то они также не являются плательщиками налога. Продукция сельского хозяйства востребована. Она идет на обеспечение продовольственной безопасности страны.

Кстати, в центрах занятости уже отмечен прилив людей с внушительными пробелами в трудовой. Тем же, кто застрянет на нерабочем перепутье, придется отчитаться перед государством в 2016 году.