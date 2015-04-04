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У католиков 4 апреля проходит Великая суббота

04 апреля 2015 11:12
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Новости Беларуси. У католиков 4 апреля — Великая суббота, которая предшествует празднованию Пасхи. Это день тишины, в который верующие молятся и размышляют о тайне спасения. Литургия в этот день не совершается. В храмах освящают пасхальную пищу. У белорусов традиционно это крашенные яйца (символ новой жизни), пасхальный агнец, соль, также хлеб, мясные блюда, праздничная выпечка и вода.

Вечером Великой субботы совершается Навечерие Пасхи, которое начинается с Литургии Света. Заканчивается служба в костёле исполнением древнего гимна «Провозглашение Пасхи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Католики Беларуси

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