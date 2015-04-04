Что стало причиной разрухи санатория и почему бездействует местная власть?

Новости Беларуси. Здание санатория в Валожинском районе обветшало, рушатся стены, давно обвалился потолок. И это при том, что находится здание в живописном месте. Рядом — знаменитые руины дворца Тышкевичей. Так что же стало причиной разрухи и почему бездействует местная власть?

Бить в колокола поздно — сетуют местные жители, в хороших руках и дело спорится — уверены строители, а художники да дизайнеры и вовсе не понимают, как можно было допустить такое в столь историческом месте, к тому же богатом своим ландшафтом.

Владимир Цвирко, художник-дизайнер:

Здесь схлестнулись и прошлое, и настоящее. Очень красивые руины дворца Тышкевичей и рядом замечательный памятник современной архитектуры. Санаторий «Лесное» — это серьезное сооружение, которое требует к себе внимания. Хотя бы его исследовать.

Сооружение построено в 80-ых. В эксплуатации пробыло без малого 10 лет, по крайней мере, так говорят историки и местная власть. Дескать, трагедия 26 апреля 1986 откликнулась и здесь, в 60 километрах от Минска. Своя чернобыльская зона, своя Припять, точнее Ислочь. Но Пал Палыч уверен: не это стало причиной такой разрухи. Он помнит заезд отдыхающих еще в 94-ом. Да и сам по сей день живет в соседнем здании, некогда построенном для сотрудников.

Разграбили действительно все. Разве что горы соли лежат себе между этажами. Видно, покушались и на них, да тяжела ноша оказалась. А Палыч смеется, к кому в гости не зайди, стул не подними — все с инвентарным номером. Теперь к руинам «Лесного», как и ко дворцу Тышкевичей ходят туристы. Вот эта интернациональная компания — одногруппники строительного факультета. Впервые в этих краях Виктор побывал в 83-м, с тех пор каждый год наведывается. Из профессионально интереса.

В сельском совете, на огромной территории которого и находится этот заброшенный корпус, только и повторяют: у нас, да нам не принадлежит.

Инна Янович, председатель Ивенецкого сельского исполнительного комитета:

Он на балансе «Геосервиса». Скорее всего, директор этого предприятия, может быть, пояснил бы что-то более конкретно.

На деле же оказалось, что уже несколько лет санаторий совсем-таки не «Геосервиса». На аукционе за примерно 300 тысяч долларов его выкупила российская компания. Специализируется она в Минске на розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями. А местные жители, припоминают: года два назад неизвестные привозили в «развалины» игровые установки. Но, видно, невыгодное дело это оказалось. Так или иначе, комментировать что-либо на камеру нынешние владельцы санатория отказались, заверив лишь, что и сами не прочь избавиться от непосильной ноши.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

В 90-ых жизнь здесь остановилась. Больше не ходят по этим ступенькам отдыхающие, не наслаждаются чистым свежим воздухом, не играют в бадминтон, не сидят на скамейках, о чем-то мечтая. Кажется, верным этому месту остается лишь флюгер в виде аистов: пусть и с переломанными крыльями, они все еще вьют гнездо, давая шанс на вторую жизнь, пусть и не этому санаторию, а этому месту.