4 апреля в Беларуси завершилась акция «Неделя леса»

Новости Беларуси. 4 апреля в Беларуси завершается акция «Неделя леса». Она посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во всех регионах страны определено около 2 тысяч участков, на которых добровольцы садят деревья, благоустраивают территорию, создают памятные аллеи. Традиционно на участие в акции откликаются тысячи жителей страны.

Эксклюзивно и по новейшей для нашей страны технологии. В этом питомнике под Могилёвом так называемый финский образец на вооружение взяли не случайно. Для страны тысячи озёр только «в плюс» — помогает приумножить лесное богатство.

Владимир Стрельцов, главный лесничий Могилевского лесничества ГЛХУ «Могилевский лесхоз»:

Финляндия считается в Европе передовой лесной державой. Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой позволяет сократить сроки выращивания посадочного материала, по сравнению с открытым грунтом, в 2 раза.

Как нельзя кстати саженцы в эти дни. К «Неделе леса» присоединилась вся Беларусь. Вот и в Приднепровском крае на помощь работникам лесного хозяйства пришли почти 6 тысяч добровольцев.

Екатерина Радченко в их числе. Нашей съёмочной группе скромно признаётся: вместе с коллегами высадила две с половиной тысячи саженцев. А это почти гектар будущего леса.

Екатерина Радченко, начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Каждый из нас должен думать, что мы оставим своим детям, чтобы им потом было, где собирать грибы, ягоды

Лесные богатства нужно приумножать и восстанавливать. Тем более ежегодно в Беларуси заготавливается не меньше 12 миллионов кубометров древесины. По всей республике к традиционной акции «Неделя леса» присоединились тысячи человек. 4 апреля свою аллею клёнов посадили и представители верхней палаты Парламента.

Светлана Герасимович, председатель постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Лес есть, где садить: здесь, на «Линии Сталина». Очень много людей сюда приезжает. И не только из Беларуси, а из дальнего и ближнего зарубежья.

На «Линии Сталина» — почти 30 человек. Шутят: даже совсем не апрельская снежная погода помехой не стала. Место выбрано не случайно. Как-никак акция 2015 года знаковая — приурочена к 70-летию Победы. Приехали с энтузиазмом. Всё с тем же энтузиазмом смотрят и на будущее. Всего белорусского лесного богатства.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня лесные ресурсы — это наш природный потенциал, тем более сейчас фактически в завершающую стадию вступают наши предприятия по деревообработке, которые потребуют новых объемов древесины для своей деятельности.

А это уже — депутаты. Вместе с чиновниками от лесного хозяйства. Депутатские портфели они оставили дома. Вместо них — резиновые сапоги и спортивная форма. Впрочем, народная власть и здесь — с мыслями о работе. Кроме всего прочего, обсуждают законопроекты или их итоги.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы пока доехали сюда, мы обратили внимание на состояние дорог. Напрасно ли принимали дорожный сбор, о котором много было разговоров. Оказывается, его можно было бы и увеличивать.

Кстати, такие акции на неделе проводят парламентарии всех стран СНГ. Депутаты наши — уже в седьмой раз. За эти годы Палата представителей посадила 35 гектаров. Этому только рады лесничие.

Петр Шикшнян, лесничий Задорьевского лесничества ГЛХУ «Логойский лесхоз»:

Палата представителей не первый год участвует.

Что и говорить, вклад весомый. К тому же — в будущее. Ель в наших природных условиях проживет больше двухсот лет. Несомненно, долго проживут и другие деревья, которые благодаря акции 2015 года уже совсем скоро озеленят Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.