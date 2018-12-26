За что и как лишают родительских прав?

Содержать своих детей – родительский долг, основанный на принципах морали и нравственности. Уплата алиментов становится проверкой на совесть, но немногие, к сожалению, её проходят. Остается уповать на закон и если к горе-родителю применили все возможные меры воздействия, а он так и не одумался, то наказывать его будут лишением прав на ребёнка.

Владислав Венглинский, адвокат:

Если суд принимает решение о том, чтобы лишить родительских прав ответчика, то при данном условии лишает абсолютно все родительские права в отношении ребёнка, основанные на факте родстве с данным ребёнком. Данное лицо не утрачивает финансовое обеспечение данного ребёнка, при этом сам ребёнок, уже будучи в совершеннолетнем возрасте, освобождается от обязанностей по содержанию данного родителя.

Процесс лишения прав может быть инициирован и при жестоком обращении с ребёнком и при ведении родителями аморального образа жизни. Владислав Венглинский:

Ответчик с того момента времени, когда он узнаёт, что в отношении него заявлено требование о лишении родительских прав, как правило, кардинально меняет своё отношение. Если алименты были не уплачены, они начинают погашаться в полном объёме или частично.

Чтобы лишить родительских прав или хотя бы ограничить, нужно иметь неоспоримые доказательства того, что нарушаются интересы ребёнка, а поведение родителей недопустимо. Такие дела рассматриваются служителями Фемиды по заявлению одного из родителей, родственников, прокурора, органов опеки или ПДН. Владислав Венглинский:

Родитель имеет право обратиться в суд с требованиями о восстановлении в родительских правах. При этом он должен доказать, что те обстоятельства, которые послужили основанием для лишения родительских прав, на следующий день они отпали. При достижении ребёнком десятилетнего возраста, также учитывают его желание.