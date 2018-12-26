Прямой эфир

Россияне признали Минск лучшим городом для новогоднего отдыха

26 декабря 2018 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Россияне снова посчитали Минск лучшим городом СНГ для новогоднего отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучило аналитическое агентство ТурСтат.

Россияне признали Минск лучшим городом для новогоднего отдыха-1

Успехом пользуются и туры на горнолыжные курорты Беларуси Логойск и Силичи. Подсчитано, что россияне тратят в сутки на проживание и питание от 50 до 100 долларов в сутки.

Россияне признали Минск лучшим городом для новогоднего отдыха-4

# Туризм # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За знаниями – в Беларусь. Испанские студенты проходят медицинскую практику в Гомеле
26 декабря 2018 06:45

За знаниями – в Беларусь. Испанские студенты проходят медицинскую практику в Гомеле

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе
25 декабря 2018 18:09

Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Новогодние персонажи, индейцы и супергерои. Рождественский велокарнавал состоялся в Минске
25 декабря 2018 17:17

Новогодние персонажи, индейцы и супергерои. Рождественский велокарнавал состоялся в Минске