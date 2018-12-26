Россияне признали Минск лучшим городом для новогоднего отдыха

Новости Беларуси. Россияне снова посчитали Минск лучшим городом СНГ для новогоднего отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучило аналитическое агентство ТурСтат.

Успехом пользуются и туры на горнолыжные курорты Беларуси Логойск и Силичи. Подсчитано, что россияне тратят в сутки на проживание и питание от 50 до 100 долларов в сутки.