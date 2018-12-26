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За знаниями – в Беларусь. Испанские студенты проходят медицинскую практику в Гомеле

26 декабря 2018 06:45
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Новости Беларуси. Испанский диплом на белорусском опыте. Студенты из солнечного Аликанте проходят в Гомеле преддипломную практику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За знаниями – в Беларусь. Испанские студенты проходят медицинскую практику в Гомеле-1

Здесь они изучают наработки наших неврологов, психологов и физиотерапевтов. И поучиться у белорусских коллег, действительно, есть чему. Крио-, электро- и магнитотерапия, водолечение, умные тренажёры, классическое иглоукалывание, лазеропунктура и даже занятия искусством.

За знаниями – в Беларусь. Испанские студенты проходят медицинскую практику в Гомеле-4

Люсия Торесилья, студент университета Мигеля Эрнандеса де Эльче (Испания):
Разница в подходах в Испании и Беларуси лишь в том, что у вас реабилитация - это очень интенсивный насыщенный курс, а у нас это более растянутый во времени процесс. Конечно, этот опыт я обязательно буду использовать в своей работе в будущем.

Первый опыт работы с иностранными студентами считают полезным и в самой клинике.

За знаниями – в Беларусь. Испанские студенты проходят медицинскую практику в Гомеле-7

Людмила Тортева, главный врач Гомельской областной детской клинической больницы медицинской реабилитации:
Очень рады были их появлению. Потому что они такие солнечные, такие эмоциональные, очень дружелюбные. И не было никакого языкового барьера.

В Беларуси испанские студенты встретят и Новый год. Их пригласили на вечеринку студенты Гомельского медицинского университета, организовавшего их стажировку в Беларуси. Подобная практика будет продолжена: каждые три месяца в Гомель будет приезжать 9 студентов из Аликанте.

# Медицина # общество # Люсия Торесилья # Людмила Тортева # Фотофакт

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