За знаниями – в Беларусь. Испанские студенты проходят медицинскую практику в Гомеле

Новости Беларуси. Испанский диплом на белорусском опыте. Студенты из солнечного Аликанте проходят в Гомеле преддипломную практику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Испанский диплом на белорусском опыте. Студенты из солнечного Аликанте проходят в Гомеле преддипломную практику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь они изучают наработки наших неврологов, психологов и физиотерапевтов. И поучиться у белорусских коллег, действительно, есть чему. Крио-, электро- и магнитотерапия, водолечение, умные тренажёры, классическое иглоукалывание, лазеропунктура и даже занятия искусством.
Люсия Торесилья, студент университета Мигеля Эрнандеса де Эльче (Испания):
Разница в подходах в Испании и Беларуси лишь в том, что у вас реабилитация - это очень интенсивный насыщенный курс, а у нас это более растянутый во времени процесс. Конечно, этот опыт я обязательно буду использовать в своей работе в будущем.
Первый опыт работы с иностранными студентами считают полезным и в самой клинике.
Людмила Тортева, главный врач Гомельской областной детской клинической больницы медицинской реабилитации:
Очень рады были их появлению. Потому что они такие солнечные, такие эмоциональные, очень дружелюбные. И не было никакого языкового барьера.
В Беларуси испанские студенты встретят и Новый год. Их пригласили на вечеринку студенты Гомельского медицинского университета, организовавшего их стажировку в Беларуси. Подобная практика будет продолжена: каждые три месяца в Гомель будет приезжать 9 студентов из Аликанте.