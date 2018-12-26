За знаниями – в Беларусь. Испанские студенты проходят медицинскую практику в Гомеле

Новости Беларуси. Испанский диплом на белорусском опыте. Студенты из солнечного Аликанте проходят в Гомеле преддипломную практику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь они изучают наработки наших неврологов, психологов и физиотерапевтов. И поучиться у белорусских коллег, действительно, есть чему. Крио-, электро- и магнитотерапия, водолечение, умные тренажёры, классическое иглоукалывание, лазеропунктура и даже занятия искусством.

Люсия Торесилья, студент университета Мигеля Эрнандеса де Эльче (Испания):

Разница в подходах в Испании и Беларуси лишь в том, что у вас реабилитация - это очень интенсивный насыщенный курс, а у нас это более растянутый во времени процесс. Конечно, этот опыт я обязательно буду использовать в своей работе в будущем.

Первый опыт работы с иностранными студентами считают полезным и в самой клинике.