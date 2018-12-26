В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка?

В Минском зоопарке воцарился новогодний дух. Дед Мороз пожаловал в свою здешнюю резиденцию. На торжественное открытие собрались детишки со всей столицы. Долгожданной встрече предшествовал конкурс рисунков «Новогодняя мечта», в котором юные дарования изображали свои сокровенные желания.

Елена Бодрова, научный сотрудник Минского зоопарка:

Уже 3 год у нас есть домик Деда Мороза. Мы проводим конкурс такой интересный. Выбираем рисунки, и Дед Мороз будет приветствовать всех участников.

Самым талантливым карапузам Дедушка Мороз подготовил подарки. Победителей оказалось много. За заветными трофеями юные таланты поднимались на сцену и купались в аплодисментах. Но те, кому не достались призы, даже не успевали расстроиться, ведь внучка бородатого быстро закружила ребятню в танцевальной феерии.

А долгожданное и очень эффектное появление главного виновника торжества вызвало бурю непередаваемых эмоций. Заразились праздничным настроением даже взрослые.

Но больше всего впечатлений на ребят произвел домик Деда Мороза. Попасть в святую святых доброго волшебника мечтали все. Тут и красавица-ёлка, резной волшебный трон, праздничные украшения и верные помощники Мороза – животные и птицы.

Влад Волчик:

Тут много рисунков, Дед Мороз он настоящий, сильный, большой, красивый, снежный. Я загадал быть всегда счастливым, всегда быть лучшим и жить долго.