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В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка?

26 декабря 2018 07:59
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В Минском зоопарке воцарился новогодний дух. Дед Мороз пожаловал в свою здешнюю резиденцию. На торжественное открытие собрались детишки со всей столицы. Долгожданной встрече предшествовал конкурс рисунков «Новогодняя мечта», в котором юные дарования изображали свои сокровенные желания.   

В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка? -1

Елена Бодрова, научный сотрудник Минского зоопарка:   
Уже 3 год у нас есть домик Деда Мороза. Мы проводим конкурс такой интересный. Выбираем рисунки, и Дед Мороз будет приветствовать всех участников.   

В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка? -4

Самым талантливым карапузам Дедушка Мороз подготовил подарки. Победителей оказалось много. За заветными трофеями юные таланты поднимались на сцену и купались в аплодисментах. Но те, кому не достались призы, даже не успевали расстроиться, ведь внучка бородатого быстро закружила ребятню в танцевальной феерии.  

В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка? -7

А долгожданное и очень эффектное появление главного виновника торжества вызвало бурю непередаваемых эмоций. Заразились праздничным настроением даже взрослые.     

В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка? -10

Но больше всего впечатлений на ребят произвел домик Деда Мороза. Попасть в святую святых доброго волшебника мечтали все. Тут и красавица-ёлка, резной волшебный трон, праздничные украшения и верные помощники Мороза – животные и птицы.    

В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка? -13

Влад Волчик:   
Тут много рисунков, Дед Мороз он настоящий, сильный, большой, красивый, снежный. Я загадал быть всегда счастливым, всегда быть лучшим и жить долго.   

В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка? -16

Пусть мечты всех: и больших, и маленьких в эту новогоднюю ночь станут явью. 

В Минском зоопарке открылся домик Деда Мороза: как проходила новогодняя сказка? -19

# Новый год # общество # Елена Бодрова # Дарья Иванова # Оксана Брикет # Влад Волчик # Фотофакт # Развлечения

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