За что даётся звание «Минчанин года»? Врач-офтальмолог рассказала, как заработать почётный статус

Александр Меженный, ведущий: Я так полагаю, не только за успехи в области медицины дается звание «Минчанин года». То есть, какая-то дополнительная работа, социальные программы, мероприятие, в которых вы принимаете участие. Расскажите об этом.

Татьяна Воронович, врач-офтальмолог, заведующий отделением микрохирургии №1 УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска:

По совместительству я являюсь главным внештатным специалистом-офтальмологом комитета по здравоохранению. Это общественная работа, которая связана с подготовкой специалистов в области здравоохранения города. В каждой поликлинике у нас есть офтальмологи. Мы проводим раз в квартал обязательно встречи, обсуждаем наболевшие вопросы, проводим мини-лекции для того, чтобы повысить уровень офтальмологов амбулаторного звена. Я стараюсь участвовать в мероприятиях, которые проводит город, в частности в женском международном форуме участвовала, докладывала, выступление было у меня. Приезжают делегации, обмениваемся опытом. Сейчас очень много было специалистов-офтальмологов, которые интересовались нашей работой из Узбекистана. В этом, наверное, тоже есть вклад в наше здравоохранение и в общественную жизнь нашего города.