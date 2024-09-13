Прямой эфир

От исполнения какого желания прямо сейчас не отказались бы минчане – провели опрос

13 сентября 2024 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
От исполнения какого желания прямо сейчас не отказались бы минчане – провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый повод помечтать о будущем. А что, если прямо сейчас узнать от исполнения какого желания не отказались бы минчане?

От исполнения какого желания прямо сейчас не отказались бы минчане – провели опрос-3

Я хочу, чтобы были здоровы, живы и счастливы мои внуки, мои дети, у меня два сына и две невестки, трое внуков, мой муж, мои родные и близкие люди.

От исполнения какого желания прямо сейчас не отказались бы минчане – провели опрос-5

Это поездка, наверное, на море.

От исполнения какого желания прямо сейчас не отказались бы минчане – провели опрос-7

О безлимитных путешествиях на всю жизнь.

От исполнения какого желания прямо сейчас не отказались бы минчане – провели опрос-9

Дом где-нибудь на пляже на Мальдивах.

Подробнее в видео.

# Алина Трус # Опрос

Другие новости рубрики

Все новости
Представители иностранного бизнеса посетили отечественные предприятия
13 сентября 2024 11:36

Представители иностранного бизнеса посетили отечественные предприятия

Узбекистан входит в топ-10 экспортёров туруслуг в Беларуси
13 сентября 2024 11:06

Узбекистан входит в топ-10 экспортёров туруслуг в Беларуси

Беларусь готова участвовать в формировании справедливого и устойчивого мира – Хренин
13 сентября 2024 10:47

Беларусь готова участвовать в формировании справедливого и устойчивого мира – Хренин