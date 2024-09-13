От исполнения какого желания прямо сейчас не отказались бы минчане – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый повод помечтать о будущем. А что, если прямо сейчас узнать от исполнения какого желания не отказались бы минчане?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый повод помечтать о будущем. А что, если прямо сейчас узнать от исполнения какого желания не отказались бы минчане?
Я хочу, чтобы были здоровы, живы и счастливы мои внуки, мои дети, у меня два сына и две невестки, трое внуков, мой муж, мои родные и близкие люди.
Это поездка, наверное, на море.
О безлимитных путешествиях на всю жизнь.
Дом где-нибудь на пляже на Мальдивах.
Подробнее в видео.