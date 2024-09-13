Представители иностранного бизнеса посетили отечественные предприятия

В Минске торжественно открылся Международный форум экономического сотрудничества. Он проходит в белорусской столице уже в третий раз, и, как отмечают эксперты, результаты ощутимые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значительный рост числа контрактов с зарубежными партнерами, а также соглашения о кооперации в новых для Беларуси направлениях. Участие в форуме принимают порядка 300 представителей бизнеса из 29 государств. Как традиционные для Беларуси партнеры, например, Россия и Кыргызстан, так и страны дальней дуги. Хотя официальное открытие состоялось 13 сентября, работа с делегациями началась еще 9-го. Представители бизнеса посетили отечественные предприятия, состоялся ряд переговоров.

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты: Сегодня уже перед началом форума подходили руководители делегации и говорили, что уже делились реквизитами, передавали конкретные контракты, конкретные протоколы о намерениях, соглашения. Поэтому эта работа ведется. Белорусская торгово-промышленная палата выдает сертификаты происхождения, которые требуются за рубежом для получения преференции либо подтверждения того, что это не какие-то ограниченные продукты. Сегодня мы сопровождаем около 107 стран, если я не ошибаюсь. За первые полугодия через нас прошло более 3 миллиардов долларов США. Направление традиционное. Это пищевая продукция, это сельхозпродукция, химия, фармацевтика, деревообработка. Ну, конечно, наш флагман – это машиностроение.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы работаем и в авиастроении, и в области информационных технологий, радиоэлектроники. То есть это те направления, которые буквально появились благодаря организации форума. И за последние два года в этих направлениях есть серьезный прорыв. Поэтому думаю, что этот форум подарит нам новое направление в деятельности, которое тоже будет успешно развиваться.

В рамках мероприятия запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Минским городским технопарком и Инновационным индустриальным парком в Казани.