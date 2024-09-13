Спортивный праздник пройдёт на День города в Минске – узнали о сюрпризах, которые подготовил НОК для гостей

Юрий Царев, ведущий: В 2023 году грандиозный успех имело мероприятие. В этом году же не будет повторов? Будут какие-то нововведения? Сюрпризы ожидают тех, кто придет на олимпийский день?

Полина Игнатенко, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета:

Прежде всего мы постарались внести какие-то новшества. В 2024 году наш олимпийский квест приобрел новый интересный формат. Мы очень хотим, чтобы ребята, семьи, которые пришли, действительно почувствовали настоящий соревновательный дух, борьбу, честный спортивный подход, могли почувствовать себя чемпионами, для этого мы придумали наш олимпийский квест. Ребята более чем на 20 спортивных площадках будут себя пробовать в различных видах спорта и получать за это медали в зависимости от того уровня, который им удалось показать. Это будут золотые, серебряные и бронзовые медали. От того, каких медалей будет больше, призы также будут разные. Смарт-часы – за золото, за первое место. Пауэрбанк – за третье. А за второе – блютуз-колонка.

Юлия Самусенко, ведущая:

Я слышала. Будет еще и интеллектуальный турнир. А как он будет проходить?