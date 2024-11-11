Как правильно заготавливать клюкву и почему её называют красным золотом? Рассказал нутрициолог

Осенью столько ценных даров природы, которые созревают. И речь не только о лимонах в оранжереях Ботанического сада. Есть еще брусника, калина – на любой вкус и цвет. Но главное место на нашем столе занимает клюква – рубиновая царица болот, настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Как правильно заготавливать клюкву и почему ее называют красным золотом? Рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александр Толстик, нутрициолог:

На самом деле не просто так клюкву называют царицей среди ягод. Это настоящий кладезь здоровья. О ее лечебных свойствах знали еще тысячи лет назад. Тогда моряки брали ее в долгое плавание как верное средство от цинги. А лекари использовали как средство против лихорадки. Говоря современным языком, клюкву можно смело назвать суперфудом, ведь в ней содержится много полезных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов, антиоксидантов, поэтому она защищает нас в зимнюю непогоду.

Различают садовую – это крупноплодная клюква – и болотную, которую мы собираем в лесах. Если говорить о крупноплодной клюкве, она имеет больше мякоти, поэтому ее засушивают. А вот болотная, наоборот, содержит, больше сока, поэтому из нее готовят морс или сок.

Лучше всего приготовить из клюквы морс! Для этого нужно перетереть клюкву, добавить сахар или мед и залить все это кипятком. Как только морс остынет, напиток готов. Замороженная клюква – лучший вид хранения ягоды. Витаминов в ней не меньше, а даже больше.

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