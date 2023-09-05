За 2023 год более тысячи человек обратились в Национальный центр защиты персональных данных

Новости Беларуси. Сфера торговли, системы видеонаблюдения и потребительский кооператив – именно там больше всего зафиксировано нарушений в обороте конфиденциальной информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2023 год более тысячи граждан и юридических лиц нашей страны обратились в Национальный центр защиты персональных данных. Самыми главными проблемами являются избыточность запрашиваемой информации и условия ее хранения. За текущий год центр произвел мониторинг свыше 50 сайтов. Под прицел попали те, которые продают товары или оказывают услуги в сети Интернет. Структура проводит проверочные мероприятия ряда организаций на предмет выполнения обязательств. Сегодня составлено более 40 протоколов и возбуждено одно уголовное дело.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:

Наша жизнь сегодня во многом связана с виртуальной средой. Поэтому очень большой объем информации о каждом из нас в интернете и в целом в виртуальном мире находится. И государство говорит о создании условий для обеспечения безопасной защиты персональных данных и их использования. Очень важно, чтобы организации, которые используют персональные данные, и граждане, которым эти персональные данные принадлежат, сами осознанно подходили к обработке информации.

Также центр занимается обучающей деятельностью. Проводятся встречи, онлайн-марафоны, брифинги и лекции. За год 2,5 тысячи работников организаций прошли курсы по повышению квалификации защиты персональных данных.